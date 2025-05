La confessió d'Arantxa Aranguren que dona un gir de 180° al que s'ha vist a 'La Promesa'

L'arribada d'Emilia, interpretada per Arantxa Aranguren, ha sacsejat els fonaments de 'La Promesa'. La seva incorporació al servei semblava respondre únicament a la seva missió de cuidar Catalina i els seus nadons. No obstant això, no ha trigat a quedar clar que la seva presència amaga molt més del que aparenta.

Des del primer instant, l'ambient es va tensar quan Emilia va creuar la mirada amb Ròmul a 'La Promesa'. Un simple creuament d'ulls va ser suficient per revelar que entre ambdós existeix un passat compartit i sense resoldre. Encara que el majordom ha preferit guardar silenci sobre els detalls, Emilia ha decidit sincerar-se amb Pia, donant a conèixer una història que portava anys enterrada.

I és que Pia, sempre atenta, no va trigar a notar que alguna cosa no encaixava entre els dos i es va preocupar per la recent arribada a 'La Promesa'. Emilia, lluny d'amagar-se, va decidir compartir la seva història amb la senyora Adarre: "El senyor Baeza i jo vam ser nuvis".

| RTVE

I la veritat és que el seu va ser quelcom profund, segons va confessar Emilia, interpretada per Arantxa Aranguren: "Per a mi, era un home irresistible. Teníem una bonica història d'amor. Vaig pensar que ens casaríem, tindríem fills i que passaríem la resta de la nostra vida junts".

No obstant això, la ruptura va arribar de forma abrupta i dolorosa: "Suposo que ell no ho tenia tan clar com jo. Si hagués estat així, no s'hauria anat com es va anar. Es va acomiadar, però d'una forma freda, insensible...".

L'última vegada que es van veure va ser una tarda qualsevol, quan van quedar per berenar. Ròmul es va presentar només per anunciar que seria l'adeu definitiu, sense donar raons, i no va permetre preguntes. Es va marxar, tancant la porta a una història que Emilia mai va aconseguir comprendre del tot.

Ara, el destí els ha tornat a unir al palau dels Luján de 'La Promesa'. Emilia ha refet la seva vida, però aquesta trobada ha remogut tot el que un dia va quedar sense resoldre. Serà capaç d'obtenir les respostes que tant ansia? Romprà Ròmul el seu mur de silenci?