Gerro d'aigua freda per a Isabel Serrano després de sortir a la llum el seu secret a 'La Promesa'

Eugenia s'encara a Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, confessant que sap qui és el pare de la seva filla. Aquest dijous 8 de maig a les 17:40h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Catalina i Adriano van aconseguir que el pare Samuel els casés en secret i Simona li ho va explicar a Candela, que va prometre callar. A més, la cuinera es va quedar preocupada quan es va assabentar que Manuel havia enviat el seu fill a Puebla de Tera amb diners. Samuel va aconsellar a Martina que arreglés les coses amb Jacobo, i aquesta es va assabentar que el seu promès la va veure abraçant el seu cosí.

Lorenzo va continuar intentant desestabilitzar Eugenia perquè tornés al sanatori. Curro, per la seva banda, va preguntar a la seva mare si creia que Lorenzo seria capaç de matar algú. María Fernández i Samuel van acostar posicions i van acabar besant-se, sense adonar-se que algú els estava observant: Petra.

| RTVE

En audiències, durant el mes d'abril,'La Promesa' va promigiar un 14% de quota i 1.018.000 seguidors. La sèrie, que va congregar 1,4M d'espectadors únics de mitjana, va liderar la seva franja en tots els capítols. A més, va ser l'opció més vista entre els joves de 13 a 24 anys i adults de 45 anys en endavant i també va liderar en catorze de les disset Comunitats.

Què passarà en el capítol de dijous de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Toño continua sense donar senyals de vida i, mentre Manuel considera normal el seu retard, Simona tem que el seu fill hagi tornat a les andances. Pía es defensa davant Rómulo per la conversa que va mantenir amb Emilia, mentre el servei observa intrigat el mal humor del majordom. Lope ha descobert la identitat del fals mosso de quadra i elabora amb Curro un pla per coincidir amb ell al casino de Villalquino.

Eugenia per fi coneix els fills de Catalina i sent una atracció especial per Andrés, ja que li recorda a Curro. Mentre Lorenzo mostra la seva frustració per tenir la seva dona de tornada, Eugenia s'encara a Leocadia, personatge d'Isabel Serrano, confessant que sap qui és el pare de la seva filla.