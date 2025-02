Adrián Rodríguez emmudeix el plató de 'Fiesta' i confessa el seu passat amb les drogues

Adrián Rodríguez ha visitat aquest diumenge, 23 de febrer, el programa de 'Festa' a Telecinco. L'actor conegut pels seus papers a 'Los Serrano' o 'Física o Química' va visitar Emma García per parlar sobre com es troba actualment.

Durant l'entrevista, l'artista va confessar que en el passat es va veure immers en una voràgine de drogues, alcohol i festa. "Vaig començar molt jove i un nen que de sobte coneix tot aquest món. Des de fora es veu d'una manera, però des de dins es veu totalment diferent. Un intenta fer les coses el millor que pot, però hi ha aquest buit que un sent", va començar la seva confessió.

L'artista va parlar sense embuts de les seves addiccions i com és el seu actual tractament per superar-les. "Quan un diu que no estic bé?", va preguntar llavors Emma García. "Va ser tan petit que no te n'adones d'aquesta malaltia".

"La situació era insostenible. El cap se me n'anava cada vegada més. A mesura que vas creixent vas agafant un camí que no has de prendre i del qual és molt difícil sortir". "Qui em diria a mi que passaria de participar en sèries d'èxit a estar a OnlyFans?".

| Mediaset

L'actor també va declarar que encara es troba en aquest procés de recuperació: "No es pot dir que estigui recuperat, segueixo en el procés i aprenent a curar-me d'aquesta malaltia". Però que verbalitzar i reconèixer el que li passava "és el que et fa lliure".

"Em vaig confiar. Crec que estic millor del que estic. Al principi ho prens com un joc, com un nen que comença a provar coses, experimentar a la vida. Al final es converteix en una dependència per passar-m'ho bé", va confessar.

En el seu dur procés amb les addiccions va reconèixer que va deixar en un segon pla tota la seva vida i el que l'envoltava: "Quan vas trencant barreres, vas veient que la teva vida queda en un segon pla i és l'únic que vols", va afegir l'actor, qui es va sincerar en parlar sobre la seva última recaiguda en les drogues.

Emma García va aprofitar per preguntar-li sobre el seu futur en la seva carrera professional. Al que Adrián Rodríguez va respondre: "La meva carrera d'actor ja es veurà. De moment, he d'estar recuperant-me i després ja decidiré", va confessar finalment l'actor.