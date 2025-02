L'amenaça d'Alain Hernández que afecta tota la família a 'Sueños de Libertad'

Després que Andrés s'assabentés que va ser el seu germà qui el va incriminar falsament per l'assassinat de Víctor, les coses s'han posat molt tenses a la casa de la Reina. El petit ha amenaçat amb anar a la policia, i la cosa amb Jesús els ha portat a les mans... De fet, Damián ha rebut un cop també a 'Sueños de Libertad'.

"Menys mal que la teva mare ja no està per veure com ha quedat aquesta família", no va dubtar a dir Damián, personatge de Nancho Novo a 'Sueños de Libertad'. "Aquest és el problema, que ella no hi és, perquè, de ser-hi, les coses no haurien arribat a aquests extrems. Ella era molt més justa que vostè en el tracte cap a nosaltres i vostè sempre ha mirat el meu germà per sobre dels altres", responia Jesús, interpretat per Alain Hernández.

Finalment, el patriarca es veu obligat a prendre una decisió difícil a 'Sueños de Libertad': vol que Jesús marxi de casa. Només complica les coses entre la família i no pot més: "Vull que te'n vagis, que surtis de casa meva, i a poder ser, avui millor que demà", li va dir molt seriosament.

| Atresmedia

Jesús, personatge d'Alain Hernández a 'Sueños de Libertad', s'ha quedat glaçat, ja que no s'esperava aquesta reacció del seu pare. "Aquesta és la condició que li ha posat Andrés per mantenir la boca tancada?", va preguntar el gran de La Reina. Una cosa que Damián ha negat: "Andrés no té res a veure amb la meva decisió".

"Potser no, però li torna a afavorir, li deixa el camí lliure perquè es torni a llançar als braços de la meva dona", reacciona Jesús a 'Sueños de Libertad'. Unes paraules que escolta Begoña: "Com pots ser tan rastrer?". "Aquí l'única cosa certa que hi ha és que aquí ni el teu pare, ni els teus germans, ni jo, tenim un mínim de compassió per algú tan mesquí com tu", afegeix el personatge de Natalia Sánchez.

"I una adúltera com tu tampoc té la categoria per jutjar-me", sentencia Jesús. No obstant això, Damián ha intervingut en la conversa per aturar-la: "Demà, com a molt tard, et vull fora d'aquesta casa". Jesús, finalment, accepta marxar, però amb una amenaça que agobia molt a Begoña: "Em porto la Julia amb mi i no la tornareu a veure mai més".