Els cinc convidats estrella de 'De Viernes', amb la reaparició d'un presentador

'De Viernes' torna a comptar amb alguns dels personatges més buscats de la setmana. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona tindrà al plató a Pepe Navarro com a convidat estrella per respondre a Ivonne Reyes. A més, el programa també presentarà atenció a l'última hora de 'Supervivientes' i al final de 'La Isla de las Tentaciones'.

D'aquesta manera, Pepe Navarro s'asseu aquesta setmana a 'De Viernes' decidit a desmuntar definitivament la història d'Ivonne Reyes al voltant de la paternitat del seu fill, Alejandro Reyes. Ho farà amb documents mai vistos, correus electrònics i missatges. ''Alejandro Reyes no és fill meu, és fill d'Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro'', ha assegurat el periodista en l'avanç de la seva entrevista. A més, Pepe també abordarà la complicada situació econòmica per la qual travessa Ivonne Reyes.

Després de clausurar l'edició de 'La Isla de las Tentaciones' de major èxit des de 2021, encara queden alguns assumptes pendents per resoldre. És per això que tres dels seus protagonistes seran presents al plató de 'De Viernes' per intentar tancar-les d'una vegada per totes. Tadeo i Sthefany es retrobaran amb Mayeli per saldar els comptes sorgits arran de la seva experiència dominicana.

| Telecinco

L'última hora de 'Supervivientes' amb material inèdit també centrarà l'atenció del programa, amb María Jesús Ruiz, Jessica Bueno i Olga Moreno. Com és habitual, també participarà Carmen Borrego, que defensarà el paper de Terelu en el seu objectiu de superar els seus dies d'estada als cayos. També hi seran presents Gonzalo Fernández, nuvi de Makoke; Gabriella Hahlingag, núvia de Manuel; Helena Zapico, mare de Pelayo; i Vier Márquez, amic de Montoya.

Per últim, Millán Salcedo visitarà el plató de 'De Viernes' per abordar en quin punt es troba la seva vida actualment després del seu retorn al teatre amb energies renovades després d'anys submergit en una depressió. A més, recordarà els seus anys com a part del duo còmic Martes y Trece juntament amb Josema Yuste i què els va portar a separar els seus camins.

En audiències, després del màxim de la setmana anterior, 'De Viernes' va baixar i va perdre un punt de quota de pantalla. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona va marcar un 11,2% i 865.000 espectadors amb Amador Mohedano i Ivonne Reyes com a convidats.