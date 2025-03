L'invitat de 'De Viernes' que trenca la història d'una anterior protagonista.

La setmana passada, Ivonne Reyes es va asseure al plató de 'De Viernes', i entre moltes coses, va fer front a unes declaracions de Pepe Navarro. El presentador va assegurar que "mentre segueixi amb la mentida la depressió anirà en augment". A més, es va negar a parlar de la relació del seu fill amb ell i va intentar abandonar el plató després de la pregunta.

Ivonne Reyes actualment travessa una etapa financera difícil i fins i tot va arribar a explicar que no disposa de diners fins que se li aboni el sou per la seva intervenció a 'De Viernes'. No obstant això, l'entrevista va adquirir un to incòmode quan els col·laboradors van decidir indagar sobre la seva relació amb Pepe Navarro. En un moment, Ivonne Reyes, visiblement molesta, va deixar clar que no havia acudit a 'De Viernes' per parlar del seu ex i que això ho havia especificat en el contracte.

"Si n'hi ha una més, me'n vaig", va insistir la convidada en veure que se seguia parlant del tema. No obstant això, Beatriz Archidona va deixar clar que 'De Viernes' havia respectat tot el contracte signat: "No et farem més preguntes sobre això perquè respectem que no estàs còmoda. Però nosaltres no hem incomplert cap part del contracte perquè no hi havia cap clàusula que no es pogués parlar de Pepe Navarro".

| Mediaset

D'aquesta manera, ara és el torn de Pepe Navarro, que s'asseu el pròxim divendres 21 de març al plató de 'De Viernes' per respondre a Ivonne Reyes. ''Alejandro Reyes no és fill meu, és fill d'Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro'', ha assegurat el periodista en l'avanç de la seva entrevista. Per tant, Pepe Navarro respondrà a tots els rumors dels quals s'ha parlat en els últims anys.

Per tant, Pepe Navarro serà un dels principals convidats de 'De Viernes' per a aquesta setmana. No obstant això, en les pròximes hores, el programa desvetllarà la seva llista completa de protagonistes.

En audiències, després del màxim de la setmana anterior, 'De Viernes' va baixar i va perdre un punt de quota de pantalla. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona va marcar un 11,2% i 865.000 espectadors amb Amador Mohedano i Ivonne Reyes com a convidats.