Gerro d'aigua freda per a Marco Pernas després de descobrir-se el seu secret a 'Valle Salvaje'

Rafael, personatge per Marco Pernas, està superat després de descobrir-se el seu secret després de no saber com enfrontar el seu pare. Aquest dimecres 9 d'abril, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Leonardo va començar a treballar a la finca, demostrant la seva voluntat, encara que li va costar adaptar-se a la feina. El duc estava convençut que no passaria molt de temps abans que Leonardo abandonés i tornés a la Cort, just com desitjava el seu pare. No obstant això, el jove volia demostrar-li a Bàrbara que els seus sentiments eren sincers i que estava disposat a transformar la seva vida per amor.

José Luis va desoir Mercedes i va proposar a Victoria mudar-se a la Casa Gran. Ella, aliena a les veritables intencions del duc, va interpretar la invitació com una mostra d'afecte, però en realitat volia tenir-la més vigilada i evitar qualsevol possible filtració. A la capella, davant la tomba de la seva germana, Mercedes va acabar jurant que Victoria pagaria per la seva mort.

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', José Luis retreu a Rafael haver ocultat ser el salvaguarda de l'herència de Pedrito. El protagonista, superat pel moment, no sap com enfrontar el seu pare i, ple de frustració, acaba avivant la seva crisi amb Adriana. Mentrestant, Bernardo testimonia com creix el descontentament dels jornalers amb Leonardo, al qual ofereix ensenyar-li l'ofici.

Victoria sembla al límit de l'abisme, inquietant a molts. Des de la mort de Gaspar, el seu comportament s'ha tornat erràtic, com si la seva ment estigués cedint a poc a poc al dolor. Mercedes, lluny de compadir-la, continua aprofitant la seva vulnerabilitat, manipulant-la amb subtilesa.