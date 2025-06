Jordi González revela l'oferta astronòmica que va rebre per tornar a la televisió

Jordi González ha reaparegut a televisió aquest dissabte 7 de juny de la mà de 'Col·lapse' de Ricard Ustrell. El presentador ha explicat tota la seva experiència al límit de la mort, però també ha revelat que compta amb nous projectes. Una entrevista que ha comptat amb el suport del públic, liderant de manera absoluta a Catalunya amb un gran 17,5% i 204.000 espectadors.

D'aquesta manera, Jordi González va revelar que havia rebutjat una entrevista en una altra cadena, que li oferien una gran quantitat econòmica. "Em consta que te l'han ofert en una altra televisió pagant molts diners i has preferit venir aquí a 'Col·lapse', a la televisió pública, sense cobrar ni un duro", plantejava Ricard Ustrell.

"Evidentment, em van oferir 30.000 euros per fer aquesta entrevista en una televisió privada. Jo vaig dir que ja estava compromès a anar a 'Col·lapse'. Llavors em van preguntar si em pagaven més aquí i els vaig dir que el dubte ofèn. És veritat, el dubte ofèn. No hi vaig anar... Perquè aquí no cobro res, oi?", revelava Jordi González, amb una descripció que podria encaixar amb una oferta de 'De Viernes'.

| 3Cat

A més, Jordi González ha parlat del seu futur laboral: "Ara he decidit que només vull fer el que em vingui de gust. A premsa mai m'han ofert treballar, m'agrada comunicar. A veure, tampoc molt, no tantes hores com tu, que estàs tot el dia a la ràdio, no tant, però anar fent. Tinc ganes de fer ràdio, de fer tele, una tele més d'autor. Sí que tornaria també a tractar actualitat".

"Però, tu tens, segur, projectes damunt la taula", plantejava Ricard Ustrell a 'Col·lapse', davant la confirmació de Jordi González: "Sí, però no puc parlar". "Com que no pots parlar?", li preguntava el presentador: "A mi m'han dit, no parlis d'això i no puc parlar".

"Però, al setembre, et veurem en algun lloc?", tornava a preguntar Ricard Ustrell. "A veure, tinc un projecte que és molt xulo, no sé si sortirà o no, però m'han dit que no en parli. A mi em fa molta il·lusió, però no puc parlar. Si ho pogués explicar ho faria", confirmava Jordi González.

"Doncs quan ho puguis explicar tornes i ens ho expliques a 'Col·lapse'", sentenciava el presentador. "Donaré l'exclusiva aquí sense cobrar", concloïa Jordi González. Cal destacar que els últims dies han sorgit rumors que Jordi González podria ser el substitut de Ricard Ustrell la pròxima temporada a 'Col·lapse', cosa que es reforça després d'aquestes paraules.