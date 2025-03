El nou projecte de David Cantero després de la seva inesperada sortida d'Informatius Telecinco

David Cantero té un nou projecte lluny de la televisió. La seva inesperada despedida de Informatius Telecinco després de 15 anys sent una de les cares més reconegudes va generar nombroses especulacions. Davant els dubtes, el mateix periodista va aclarir els motius de la seva marxa: "L'empresa està buscant abaratir costos".

En una entrevista, concedida al pòdcast 'Lo que tú digas', David Cantero va explicar el motiu de la seva sortida: "Hi va haver un moment que ho vaig veure venir. Les empreses de televisió de vegades entren en un període de desconcert. No et puc explicar els detalls de la meva sortida perquè és molt complicat, però l'empresa està buscant abaratir costos".

"Fins a l'últim moment he estat bé, però de sobte notes que la relació s'ha enrarit una mica, parles amb la direcció i decideixes que el millor és això. Si anàvem a estar incòmodes, me'n vaig i punt. Ha estat dur marxar en un moment en què no tenia pensat fer-ho", va afirmar David Cantero.

"Quan em van passar al cap de setmana va ser el punt en què vaig començar a notar que alguna cosa passava. Pensaven que jo potser diria que no, que no em faria gaire gràcia, però me'n vaig anar encantat. Em venia bé un canvi. Sóc un soldat, un empleat, on em manis i requereixis la meva feina allà aniré", va afegir sobre la seva inesperada sortida.

Ara, unes setmanes després de la seva sortida de Informatius Telecinco, David Cantero ha donat a conèixer el seu pròxim projecte. A través de les seves xarxes socials, el periodista va anunciar que una de les seves obres formarà part de la 'Top Selection Berlín 25', una exposició organitzada per Pittui Amo. Aquesta tindrà lloc a la BBA Gallery de Berlín del 9 al 14 de desembre. Un desafiament que afronta amb entusiasme.

La peça que exhibirà porta per títol 'La delgada línia', un oli sobre paper i taula que va realitzar entre setembre i octubre de 2024. Juntament amb aquesta notícia, David Cantero va aprofitar per animar els seus seguidors d'Instagram a conèixer la seva faceta artística: "El meu perfil d'art necessita ara més seguidors. Estaré molt agraït si passeu per CanteroArte i feu una ullada".