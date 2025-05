Max posa mes d'estrena a 'Fúria', la seva nova sèrie amb Candela Peña i Carmen Machi

Max anuncia per al mes de juliol l'estrena de 'Furia', la seva nova sèrie original. Creada i dirigida per Félix Sabroso, produïda per Producciones Mandarina, reuneix cinc actrius que coincideixen per primera vegada totes juntes en pantalla: Candela Peña, Carmen Machi, Cecilia Roth, Nathalie Poza i Pilar Castro.

'Furia' és un retrat contemporani al voltant de cinc dones: cinc personatges femenins que lideren aquest drama sorprenent, realista i intens. Cinc dones disposades a tot davant de situacions límit com extorsió, opressió, engany, exclusió o manipulació. Tot en un únic univers compartit articulat al voltant de cinc conflictes que es desenvoluparan com un efecte papallona, un com a conseqüència de l'altre.

Així fins a arribar a catarsis compartides. Un retrat calidoscòpic del moment social actual amb altes dosis d'ironia i humor.

| Max

D'aquesta manera, Marga (Carmen Machi) és una artista esnob. Roberto (Alberto San Juan), el seu marit, directiu de televisió, està embolicat amb Tina (Claudia Salas), l'assistenta i l'ha deixat embarassada. Vera (Pilar Castro), amiga de Marga, és una mediàtica cuinera, que ha de tancar el seu negoci per culpa dels atacs d'un incisiu crític.

Per la seva banda, Nat (Candela Peña) és una dependenta d'alta moda. Marga i Vera són les seves clientes. Nat es veu amenaçada quan l'empresa renova plantilla contractant gent més jove. Adela (Nathalie Poza), mare de Tina, no té feina i serà desnonada, juntament amb la seva anciana mare pel seu cruel propietari.

A més, Victoria (Cecilia Roth), veïna d'Adela i Nat, és una actriu oblidada del cinema eròtic dels 70. Victoria rep una oferta que podria ser el seu retorn, però en realitat és un engany. Aquestes cinc dones arriben al límit i perpetren venjances, però ni elles se salven en aquesta sàtira contemporània.

Per tant, el repartiment de 'Furia' es completa amb Claudia Salas, Alberto San Juan, Ana Torrent, Claudia Roset, Mima Riera, Pedro Casablanc, Marilu Marini, Iván Pellicer, Francesc Garrido, Martxelo Rubio i Pepón Nieto, entre d'altres.

'Furia', una sèrie de vuit episodis de 30 minuts, està creada i dirigida per Félix Sabroso. Alberto Carullo, Antonio Trashorras, David Ocaña i José María Caro són els productors executius per part de Max. Santi Botello i Tedy Villalba JR són productors executius per part de Producciones Mandarina.