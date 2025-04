Candela Peña no calla i denuncia a les xarxes un tracte vexatori cap a la seva persona

Candela Peña continua utilitzant les seves xarxes socials com a altaveu de denúncia. L'última vegada, va exposar la complicada situació laboral que travessava. Malgrat l'èxit del seu paper a 'El caso Asunta', la seva participació en projectes ha estat limitada, destacant la seva aparició en un episodi de 'Furia' i les seves col·laboracions a 'Late Xou con Marc Giró'.

"En cinc anys no he rodat una pel·lícula i en dos anys després de 'El caso Asunta', només un capítol en una altra sèrie.A casa es menja gràcies a vuit minuts a 'Late Xou' cada dues o tres setmanes", va confessar a les seves xarxes socials.

Ara, ha tornat a publicar unes paraules per denunciar la falta de reconeixement al valor que mereix com a actriu. Ho ha fet relatant una reunió de treball que ha tingut on s'ha sentit humiliada. "Metàfora: Tu entraries a Louis Vuitton a Hermes o a Fendi amb la intenció de comprar-te un bolsazo per 20 euros? Òbviament ni tu, ni ningú en el seu sa judici".

| Europa Press

"Doncs aquesta setmana vaig assistir a una reunió important per a mi. Em van fer sentir que jo era una marca de luxe i que no mereixia estar en algunes botigues on no se'm valorava. Així que vaig esperar l'oferta amb la il·lusió de l'interès demostrat en dues hores i mitja. La meva sorpresa va arribar quan volien contractar luxe a preu de bossa de tela i enviar amb rapidesa un contracte. Com si no hi hagués opció a rèplica ni poder explicar el que val el cuir d'alta gamma i cosit a mà", escriu.

L'artista ha prosseguit amb l'explicació: "Ho he viscut com una absoluta falta de respecte, una cosa veritablement ofensiva i feridora. Així que només em queda pensar en l'osadia que dona la supèrbia del poder. Mai dediquis temps a qui no veu el que ets i vals. Que no et col·loquin per sota del teu valor. Segueixo perplexa amb el que he sentit i el que s'ha ofert. No és ego, no és vanitat, no és res de tot això, és respecte, sobretot a tu mateix si els altres no te'n tenen o te'n falten".

Malgrat això, també ha volgut dedicar un espai a alguns bons moments, com que ha perdut 4 kg per al seu pròxim personatge on sí que li pagaran un sou semblant al que pot rebre un home pel seu mateix treball.

"He perdut ja 4 kg amb el meu esforç i sacrifici, per al meu pròxim personatge. On els meus productors SÍ em pagaran el que mereixo pel meu treball. I on gràcies al meu equip hem aconseguit que ens paguin un sou semblant al d'un home. Una cosa gens habitual, ja que els nostres sous, el d'algunes actrius solen estar per sota".