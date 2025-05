Cop en 'Renéixer' després d'un accident que posa en risc la vida d'una protagonista

L'últim episodi de 'Renacer' ha deixat els fans al límit dels seus seients.Evren s'ha enfrontat a un dels moments més crítics de la seva carrera professional. Ingressant al quiròfan amb la tensió a flor de pell, sabia que no només es jugava una operació exitosa, sinó també el seu futur com a cirurgià.

Amb l'equip observant i les càmeres gravant cada gest, la pressió no podia ser més gran. No obstant això, després d'una intervenció llarga i complicada, Evren va aconseguir demostrar la seva capacitat, obtenint el suport de Timur, qui va liderar el procediment. "Tot ha sortit bé", li va dir a Bahar, qui esperava ansiosa la notícia a 'Renacer'.

Timur, encara que ha reconegut el gran talent d'Evren, no ha deixat de senyalar les tensions entre ambdós, reafirmant que el cirurgià té el necessari per seguir en el seu lloc. Malgrat les paraules d'ànim, la relació entre ells continua sent distant. Com va emfatitzar Timur: "Bahar no pensa si estima o no, diu la veritat directament. També faria el mateix per mi".

| Atresmedia

Mentrestant, les emocions del capítol de 'Renacer' no han acabat aquí. Cem i Umay, per la seva banda, han protagonitzat un inesperat accident. Van decidir, sense permís, agafar la moto d'Evren per a un passeig carregat d'adrenalina i sentiments trobats.

La falta d'experiència de Cem com a conductor, juntament amb la intensitat del moment, va derivar en un xoc frontal amb un altre vehicle. La tragèdia va estar a prop, però afortunadament, ambdós joves van aconseguir sortir amb vida, encara que van ser traslladats a l'hospital després de l'impacte.

La situació ha estat especialment dolorosa per a Umay, qui ja havia viscut un accident anterior aquest any. Desesperada, ha trucat a Parla, entre llàgrimes, per informar-li de l'incident, un moment carregat d'angoixa que ha deixat la jove destrossada. La tensió ha assolit el seu punt màxim: com reaccionaran Bahar, Evren i Timur quan s'assabentin del que ha passat?

En audiències, aquest dimarts, la sèrie turca 'Renacer' ha aconseguit un bon 10,6% i 830.000 a Antena 3. La ficció ha congregat 1.816.000 espectadors únics al llarg de la seva emissió.