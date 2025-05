Frank Blanco assenyala directament a David Broncano després del que va passar amb Melody

L'aparició inesperada de Melody a 'Vamos a ver' de Telecinco, després del seu pas per Eurovisió i en plena polèmica, ha reactivat les tensions al voltant de la seva figura. La seva decisió de cancel·lar els compromisos pactats amb RTVE, incloent-hi la seva esperada visita a 'La Revuelta', no ha passat desapercebuda. A 'Tardear', Frank Blanco ha arremès durament contra David Broncano i el seu programa per la manera en què van tractar l'absència de la cantant.

Des de l'inici del debat, 'Tardear' va abordar el possible incompliment de contracte per part de Melody. El vincle que RTVE estableix amb els participants del Benidorm Fest s'estén fins al juliol de 2025. Això posa en dubte la legalitat de la decisió de l'artista de trencar la seva agenda amb la cadena pública.

Javier Espinar, coordinador de 'Tardear', va apuntar que podria haver-se produït una infracció contractual. Frank Blanco va anar més enllà en assenyalar que "generalment si algú incompleix un contracte inclou una penalització". La falta de resposta oficial per part de RTVE va aixecar encara més suspicàcies. "És estrany que si Melody està incomplint un contracte, RTVE no s'hagi pronunciat", va comentar Mario Vaquerizo.

| Mediaset

Però la polèmica es va intensificar en analitzar la reacció de 'La Revuelta' de David Broncano després de la cancel·lació. Des de 'Tardear' es va criticar que l'espai del access prime time llancés una indirecta a la cantant per "deixar-los tirats".

"A veure si arriba aquesta roda de premsa perquè hi ha coses que no encaixen perquè efectivament tant RTVE com Melody diuen aquesta senyora va a descansar uns dies, però ahir en el programa de Broncano van haver de buscar un convidat a última hora i li van fer una pulla del rotllo d'aquesta dona ens ha fallat. Com t'ha fallat a última hora si fa dia i mig que saps que aquesta agenda amb RTVE s'ha cancel·lat? És el que no em quadra", va exposar Frank Blanco.

Cristina Tárrega va defensar l'estil habitual del presentador de La 1: "Sorprendre't de com Broncano presenta ahir el que no estigui Melody és no conèixer David Broncano.És algú que treu humor de tot i encara que ho sàpiga de cinc dies abans farà aquest sketch". Verónica Dulanto, però, va advertir del conflicte institucional que això pot generar: "Però va en contra de la casa".

"Quan jo dic que no encaixen les coses és que si t'ha deixat tirat t'ha deixat tirat i si s'ha cancel·lat l'agenda i se sap fa un dia i mig no és el mateix", concloïa Frank Blanco.