L'altercat amb la policia de Gloria Camila que l'obliga a explicar-se a 'Tardear'

Gloria Camila manté la seva bona sintonia amb Mediaset. La televisiva ha tornat a la petita pantalla després d'un període allunyada del focus mediàtic i després d'haver estat vetada per la cadena. Ara, el seu retorn suposa un reforç clau per als dos magazins de Mediaset en els quals col·labora: 'Tardejar' i 'Fiesta'.

Precisament, la filla de José Ortega Cano es va convertir en protagonista en el programa vespertí de Verónica Dulanto i Frank Blanco. Primer perquè va confirmar en exclusiva la seva relació amb el cantant Álvaro García, informació que fa uns mesos ja havien exposat en el programa.

I en segon lloc, perquè la col·laboradora s'ha vist obligada a donar explicacions a 'Tardejar' sobre l'incident que va viure amb el seu gos, en el qual van intervenir dos agents de policia. Tot va quedar gravat i hi va haver un testimoni que va presenciar el que va passar. "Seguirem parlant amb tu Gloria, perquè a part d'aquest amor i felicitat l'has liat una mica o te l'han liat", apuntava Verónica Dulanto introduint el vídeo. "Me l'han liat", puntualitzava Gloria.

| Mediaset

En les imatges, el testimoni assegura que Gloria Camilahauria deixat el seu gos lligat a la porta d'una cafeteria mentre esmorzava a l'interior durant uns 40 minuts. En aquell moment en què va estar sol, "passa una persona amb un gos negre i el gos de Gloria Camila s'abalança sobre ell i ella no fa res. Ho veu des de dins i surt només per veure que al seu gos no li ha passat res".

Una persona que veu l'escena la "increpa" i suposadament l'adverteix que trucarà a la policia doncs agafa el telèfon i al cap de poc apareixen dos agents. "Estic al·lucinant perquè quan un gos ataca el primer que fa és que no mou la cua. El meu gos encara que és gran, però és súper meravellós, i li encanta estar amb altres gossos, no ha tingut cap altercat amb cap i té la seva assegurança", començava relatant la col·laboradora.

| Mediaset

Gloria Camila va explicar que simplement va anar a la seva cafeteria habitual, aprofitant el passeig amb el seu gos Azabache per prendre el seu cafè abans de continuar amb la seva rutina. Va afegir que era conscient de la presència d'un fotògraf i que ja intuïa que l'incident podia fer-se públic. Va ser llavors quan va relatar que un home se li va acostar de manera agressiva, al·legant que el seu gos no podia estar allà. Va assegurar que l'home fins i tot va insinuar que li donaria una puntada al animal, cosa que la va portar a aixecar-se i demanar-li respecte. Segons ella, l'home va respondre de manera provocadora, dient que sabia qui era, però que li era igual.

"Ell va trucar a la policia, se'n va i va venir la policia i em diuen que hi ha una part on es poden lligar els gossos, però que hi ha una llei nova i ja està, jo me'n vaig amb el meu gos", acabava de contar Gloria Camila. "Jo no coneixia la llei, però això no m'eximeix, ara ja no deixaré el gos i ja està", sentenciava.