Borjamina respon a Ion Aramendi per les seves paraules sobre els Mozos de Arousa

Borjamina no ha dubtat a contestar a Ion Aramendi després d'unes declaracions que va fer sobre els 'Mozos de Arousa'. En una entrevista recent a Mundo Deportivo, el presentador es va pronunciar sobre la delicada situació d'audiència que el programa, 'Reacción en cadena' travessa.

Des que els participants van aconseguir l'esperat bote de 2,6 milions d'euros, el concurs ha experimentat una caiguda d'audiència a causa de l'absència dels carismàtics gallecs. Tarda rere tarda, Telecinco havia aconseguit consolidar el format i atreure un gran nombre d'espectadors.

Però des que se'n van anar, el programa diari només aconsegueix un 7 o 8% de quota de pantalla de forma regular. I és rar el dia que supera la barrera del 9%. "És normal en aquest tipus de concursos, en un programa diari, que l'audiència hagi baixat amb la seva sortida. Al final, la gent fidelitza molt amb un concursant que és tan potent i tan interessant com són els 'Mozos de Arousa'", va declarar el conductor.

| Mediaset

"Són nois que jugaven espectacularment bé a aquest format. A part de la seva manera de ser, molt a favor d'obra, molt divertits. Llavors, al final, ells et donen una audiència que és molt interessant. I és veritat que, quan se'n van, doncs hi ha molta gent que es queda òrfena", ha declarat.

Davant aquestes boniques declaracions, Borjamina, líder del grup, s'ha pronunciat a les seves xarxes socials retornant-li tot aquell afecte que gravació rere gravació compartien: "Si és que t'hem de voler Ion Aramendi. Una abraçada per a tu i l'equip i a seguir donant-ho tot per entretenir-nos cada tarda". A més, el presentador ha vist aquest senyal d'agraïment i ha enviat una forta abraçada als que un dia van ser els seus concursants favorits... "Una abraçada gran Mozos!!!".

Encara que els 'Mozos de Arousa' hagin tingut una tensa relació amb Mediaset en els seus últims moments, això no impedeix que el presentador els guardi un especial record i afecte. Fa unes setmanes, ell mateix els mencionava en una emissió de 'Reacción en cadena' i els enviava una forta abraçada en directe.