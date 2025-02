La decisió de Carlos de Austria que dona un gir de 180º al seu paper a 'La Promesa'

Ricardo, personatge de Carlos de Austria, accedeix que l'Ana recuperi temps amb el seu fill. Aquest dimecres 12 de febrer a les 17:30h, els espectadors poden seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Ana Garcés, Arturo García Sancho, Eva Martín i Manuel Regueiro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la Jana va decidir arribar al fons del secret que amaga el passadís de l'habitació secreta. Davant la crisi, l'Alonso no veia una altra alternativa que haver de prescindir del servei, però en Ròmul va intervenir amb una proposta que podria evitar-ho.

Per molt que intentés evitar-ho, a la María Fernández no li quedava altra que admetre la veritat quan algú indagués en la seva relació amb el capellà. Ricardo no pensava cedir davant l'Ana, però es veia entre l'espasa i la paret després d'una imprevista petició per part de Santos.

En audiències, aquest mes de gener, 'La Promesa' es va mostrar imparable i sense rival. Va tancar gener amb el seu millor promig mensual històric en quota, milers i contactes mitjans diaris: 14,4% de share, 1.184.000 espectadors i 1,7 milions. A més, va guanyar 1,5 punts de quota i 150.000 espectadors respecte al desembre.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', davant la impossibilitat de convèncer els seus fills i la Martina perquè accedeixin a vendre les terres, a l'Alonso no li queda altra que desfer-se d'objectes valuosos per aconseguir diners. En Curro pensa que la Ramona posseeix les respostes als dubtes que els ha plantejat l'habitació secreta. D'aquesta manera, decideix anar a la seva recerca i encarrega a la Jana que es despedeixi de tots en el seu nom.

La Cruz no entén la confiança existent entre el seu nebot i l'antiga donzella. Ricardo, personatge de Carlos de Austria, accedeix que l'Ana recuperi temps amb el seu fill, però es nega a inventar una versió "intermèdia" del que va passar en el matrimoni.

L'Àngela sospita erròniament que ella pugui ser la culpable del viatge d'en Curro. S'ofereix a la Leocadia a abandonar 'La Promesa' a canvi que li digui qui és el seu pare i li parli del seu passat. Una simple anècdota de la Candela, fa que es forgi una idea estranya al cap de la María Fernández relacionada amb en Samuel.