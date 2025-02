La confessió de Julen Katzy que dona un gir de 180º a la seva situació a 'Valle Salvaje'

Leonardo, personatge de Julen Katzy, aborda a Bàrbara i li diu que és l'únic que li crida l'atenció de 'Valle Salvaje'. Aquest dimecres 12 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Adriana va descobrir que el seu pare tenia terres que pertanyien a ella i als seus germans. És per això que li va proposar a Julio tornar a la Casa Gran amb la finalitat d'impedir que les vengui. Matilde, per la seva banda, es va comprometre a guardar el secret d'Atanasio, i Victoria va advertir un canvi en la seva nora.

Bàrbara es va sentir cada cop més atreta per Leonardo. A més, la vida de Luisa va seguir penjant d'un fil i els habitants de la Casa Petita es van desfer per ella. Sol li va proposar a Adriana un pla per evitar que perdin les seves terres. Finalment Alejo, a la capella, es va ensorrar i li va confessar a la seva tia que ell va ser qui va assassinar el seu oncle Domingo.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte a desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', després que Alejo li confessi a Mercedes que va ser ell qui va matar Domingo, a ella li impacta tant la notícia que acaba afectant en la decisió de posar data al casament amb Bernardo. Irene, per la seva banda, li confessa a Leonardo que creu que Bàrbara està interessada en ell.

Paral·lelament, Leonardo, personatge de Julen Katzy, aborda a Bàrbara i li diu que és l'únic que li crida l'atenció de 'Valle Salvaje'. A més, Julio li diu a Adriana que no vendrà les terres dels afores de la Vila de Madrid. Posteriorment, Victoria adverteix a Gaspar sobre l'actitud de Matilde, que li confessa a Atanasio que no li va desagradar el petó que li va fer, encara que prefereix que es quedi allà.

Paral·lelament, Adriana li explica el seu pla a Rafael, que no pot acceptar-lo i li demana temps per reflexionar. Finalment, Luisa es desperta estant al costat de Pedrito.