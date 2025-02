La coneguda cantant que fitxa com a concursant de 'Tu cara me suena 12'

'Tu cara me suena' està cada cop més a prop de tornar al prime time d'Antena 3. L'exitós talent show d'imitacions torna amb una temporada12 de les més esperades i, segons assegura el seu productor Tinet Rubira, "carregadeta de sorpreses".

El programa tornarà a ser la gran aposta d'Antena 3 per a la nit dels divendres un cop finalitzi 'El Desafío' de Roberto Leal. Una temporada que comptarà amb canvis importants, com la reincorporació d'Àngel Llàcer com a jurat.

I a l'espera de començar les gravacions al mes de març, ja comencen a sonar noms de possibles concursants que podrien començar aquesta aventura. Segons ha informat Rocco Steinhäuser a RAC1, Ana Guerra será concursant del talent show d'imitacions capitanejat per Manel Fuentes. Així, intentaran agafar el relleu de l'últim guanyador de l'edició passada, David Bustamante, i alçar-se amb la victòria.

| Atresmedia

La cantant canària no és la primera vegada que trepitja aquest plató de televisió i s'enfronta a una imitació. La seva primera vegada va ser l'any 2018 debutant com a convidada de la mà de la seva companya d''OT 2017', Lola Índigo. Les dues artistes es van convertir en Becky G i Natti Natasha amb el sonat tema de "Sin pijama".

No va ser fins cinc anys després, a la gala de reis, quan la cantant va tornar al format de GestMusic el 2023. Aquesta vegada ho va fer acompanyada del seu ara marit, Víctor Elías, interpretant a duo a Amistades Peligrosas amb el seu "Estoy por ti".

Així, la tornada de 'Tu cara me suena' està a tocar i ja només queda seguir coneixent la identitat de tots els concursants. A més, recordem que el show comptarà previsiblement amb una nova incorporació al jurat després de la sortida de Carlos Latre. Fins ara es desconeix la seva identitat, però Lolita, Chenoa i Àngel Llàcer segueixen a la taula.

L'última final de 'Tu Cara Me Suena' va arrasar amb un gran 21,4% de share i 1.533.000 espectadors. El talent show, que va aconseguir 4,1M d'espectadors, va superar en 9,2 punts a 'De Viernes', el seu rival directe a la franja. A més, la final va ser l'entrega més vista de la temporada, que va mitjanar un 19,7% i 1.672.000 seguidors, pujant al 20% entre els joves.