El missatge directe amb retret de Glòria Camila a Rocío Carrasco des de 'De Viernes'

Gloria Camila ha tornat a la televisió després d'anys allunyada dels focus de la mà de 'De Viernes'. Entre els temes més polèmics, ha parlat de la pèrdua de la seva mare, Rocío Jurado, un episodi que va marcar un abans i un després tant en la seva vida. Una entrevista que ha captat l'atenció del públic, tenint en compte que 'De Viernes' ha aconseguit màxim anual.

"El meu pare estava destrossat després de la mort de la meva mare. Li costa molt sortir i ni ell mateix sabia per on tirar", va confessar, visiblement emocionada. "Nosaltres érem conscients d'aquest problema, intentàvem parlar amb ell i fer-li entendre que aquest no era el camí", va recordar. "Ets conscient, però no pots fer gran cosa perquè érem petits", va afegir, deixant veure la impotència que van sentir tant ella com el seu germà.

Un dels moments més traumàtics va arribar amb l'accident de trànsit que Ortega Cano va provocar el 2011, on una persona va perdre la vida. El torero conduïa sota els efectes de l'alcohol i el succés el va deixar al límit de la mort: "Quan va anar millorant em van deixar veure'l. Estava amb respiració assistida".

| Telecinco

"Surt de l'hospital d'una manera que ha de fer rehabilitació, estava molt trist", va explicar. Aquell episodi va deixar una empremta inesborrable en el seu pare: "Ell se sent i s'ha sentit culpable tota la seva vida. Hauria preferit ser ell qui morís aquell dia".

Després de la seva recuperació, Ortega Cano va ingressar a presó per complir condemna pel que va passar. "Venia de que havia estat el meu germà també", va dir en referència al pas per la presó de José Fernando. "No volia perdre la cordura, però era cop rere cop, no t'aixecaves d'una i en venia una altra", afegia Gloria Camila a 'De Viernes'.

Enmig d'aquest esfondrament familiar, Gloria Camila lamenta no haver comptat amb el suport de la seva germana Rocío Carrasco. "Mai em va trucar", va sentenciar amb contundència, tot i que aquesta acudia a l'hospital per veure Ortega Cano. "Ja que vas a l'hospital, podries haver-nos trucat, sabent que estem sols i amb un pare a l'hospital al qual li estan donant l'extremunció", va deixar anar a 'De Viernes'.

| Telecinco

"Jo l'he trucat alguna vegada i no hi va haver resposta", va afegir, deixant clar que per la seva part sí que ha intentat tendir ponts.

En contrast, Gloria Camila va destacar l'actitud del seu germà José Fernando: "Mai ha guardat rancor a la meva germana, de fet ell sempre ha lluitat per recuperar i mantenir aquesta relació. Ell té un gran cor".

"Avui dia segueixo sense conèixer la causa exacta. He buscat respostes i no les he obtingut, jo no sé exactament en quin punt es trenca la meva relació amb la meva germana", concloïa.