Comunicat de Lidia Torrent contra 'Fiesta' després de fer pública en directe la seva ruptura

Lidia Torrent, antiga cambrera de 'First Dates' i actualment concursant a 'Bake Off' de TVE, ha expressat la seva indignació contra 'Festa'. Aquest cap de setmana, el programa d'Emma García va divulgar una informació sobre la seva vida personal sense prèvia confirmació. A través de les seves xarxes socials, Lidia Torrent ha publicat un comunicat en què exigeix més respecte davant la seva situació.

'Festa' va assegurar en directe que la relació entre Lidia Torrent i la seva parella, Jaime Astrain, havia arribat a la seva fi després de sis anys junts. No obstant això, la protagonista va desmentir que aquesta notícia hagués estat contrastada i va lamentar la falta de professionalitat amb què es va abordar l'assumpte.

D'aquesta manera, Lidia Torrent va qüestionar la manera com es va manejar la informació, criticant que es divulgués sense consultar els involucrats. Tot i que va evitar esmentar el nom del programa, va fer referència que es tractava d'un espai pertanyent a la cadena on va treballar per gairebé una dècada.

| Europa Press

"Fa unes setmanes vaig reconèixer que la meva relació passava per un moment complicat i vaig demanar privacitat per manejar la situació de manera interna. No obstant això, ahir en un programa de la que va ser la meva casa durant gairebé deu anys, es va donar una informació important sense verificar, sense parlar amb les persones afectades i basant-se en suposicions derivades de xarxes socials", va declarar.

Lidia Torrent també va destacar el seu dret a mantenir certs aspectes de la seva vida privada, revelant que, encara que va ser contactada per un redactor de 'Festa', va preferir no proporcionar detalls. "No m'amago, però crec que puc reservar-me una part de la meva vida per gestionar la meva família sense necessitat d'explicacions constants", va afirmar.

D'altra banda, la comunicadora va insistir en la importància de la responsabilitat i el rigor periodístic a l'hora de difondre notícies. "És fonamental ser més respectuós i rigorós. Em va doldre especialment que això vingués d'un programa pertanyent a la que va ser la meva casa per tants anys", va expressar, encara que també va tenir paraules d'agraïment cap als col·laboradors que van tractar el tema amb sensibilitat.

Per concloure, Lidia Torrent va fer una crida a la consciència i l'empatia a l'hora d'abordar assumptes personals, especialment quan hi ha nens involucrats. "Tinc una família, tinc una filla que cada vegada entén més el que passa. Siguem més generosos i conscients del dany que podem causar", va finalitzar.