Belén Esteban deixa anar la gran notícia en confirmar si té futur com a col·laboradora de TVE

La creixent relació entre Belén Esteban i TVE continua donant de què parlar. La col·laboradora va reaparèixer aquest dimarts al plató de 'La Revuelta' per complir una promesa. Va assistir com a convidada estrella després d'encertar en la seva predicció que David Broncano i LalaChus liderarien les Campanades superant en audiència a Cristina Pedroche.

Aquesta última trobada no només va reafirmar la bona sintonia entre Belén Esteban i el programa de David Broncano, sinó que també va marcar un fita en termes d'audiència. L'espai va assolir un 17,4% de quota de pantalla i gairebé 2,4 milions d'espectadors.Van superar àmpliament a 'El Hormiguero', que es va quedar amb un 13,2% de share i 1,8 milions de seguidors.

La presència de figures com Belén Esteban a TVE sembla ser un atractiu per a l'audiència, un fet que reforça els rumors sobre el possible desembarcament d'un format similar a 'Sálvame' a la cadena pública. Segons una exclusiva publicada per la revista Lecturas, TVE estaria plantejant-se renovar la seva franja vespertina. L'ens públic mantindria únicament 'La Promesa' i apostant per un programa que inclouria a Belén Esteban i María Patiño, cancel·lant sèries com 'La Moderna' i 'Valle Salvaje'.

| Canal Quickie

A 'Ni que fuéramos', Belén Esteban va ser preguntada sobre el seu possible paper en futurs projectes de TVE. "Presentant no, però col·laborant sí", va afirmar quan se li va preguntar si es veia com a presentadora. Davant la pregunta de si havia rebut alguna oferta, va respondre: "No puc contestar".

No obstant això, María Patiño va insistir: "Belén, t'han ofert presentar el Benidorm Fest o algun programa t'han suggerit?". Esteban va ser taxativa: "Com a presentadora no". No obstant això, va deixar entreveure la seva satisfacció amb la situació actual: "Només sé que estic molt feliç per mi i per gent que hi ha aquí".

D'altra banda, Belén Esteban també va abordar la participació de Cristina Tárrega a 'Bake off', confirmant que TVE hauria buscat la presència de col·laboradors de 'Ni que fuéramos'. "Aquest programa s'ofereix a María Patiño, a Belén Esteban i a Lydia Lozano i a Víctor Sandoval, que hi va. I sabíem qui hi anava perquè a Cristina la van trucar abans. Que està molt bé que doni, però que digui la veritat", va afirmar.