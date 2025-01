Audiencies: Broncano no té rival i arrasa contra 'El Hormiguero' de Pablo Motos

Després d'arrasar en audiències en les Campanades, David Broncano ha tornat amb magnificència a l'access prime time amb 'La Revuelta'. Igual que Pablo Motos, el còmic s'ha posat de nou al capdavant del seu programa aquest dimarts 7 de gener després de les merescudes vacances de Nadal. Ho ha fet, a més, amb un dels seus millors resultats en audiències, molt per sobre de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Recordem que, en les Campanades, RTVE amb David Broncano i Lalachus va recuperar el lideratge amb un 31,2% i 4,8 milions d'espectadors. Va superar el 28,1% i els 4,3 milions assolits per Cristina Pedroche i Alberto Chicote a Antena 3, que van tornar a la segona posició després de tres anys de lideratge.

D'aquesta manera, 'La Revuelta' ha arrasat en audiències amb un fantàstic 17,4% de share i 2.387.000televidents amb la visita de Belén Esteban. El programa de David Broncano, que és el més vist del dia, congrega 5.344.000 d'espectadors únics. A més, supera en més de cinc punts la mitjana diària de La 1, que és segona amb un 12,1%.

| TVE

'El Hormiguero', per la seva banda, ha estat segona opció de la seva franja en marcar un 13,2% i 1.810.000 fidels. El programa de Pablo Motos, que congrega 4.270.000 espectadors únics al llarg de la seva entrevista amb María Hervás i Fernando Gil, supera el 15% de share en els seus minuts finals. 'El Hormiguero', per tant, està dues dècimes de quota per sobre de la mitjana diària d'Antena 3, que lidera amb un 13%.

En la franja de coincidència, entre les 21:55h i les 23:02h, el programa de David Broncano també arrasa al de Pablo Motos. I és que 'La Revuelta' puja fins a 2.483.000 televidents i el 18,1% de share, mentre 'El Hormiguero' marca 1.805.000 espectadors de mitjana i el 13,2%. Per tant, el programa de La 1 li treu gairebé 5 punts de quota de pantalla i més de 600.000 seguidors d'avantatge al d'Antena 3.

En la competència, 'Gran Hermano: Límite 48 Horas: express' registra 1.042.000 junt a un escuet 7,7% des de Telecinco. 'First Dates' continua sent el més vist de Cuatro amb un 7,4% i 1.002.000 fidels. A més, 'El Intermedio' de laSexta es queda en un bon 6,1% de share amb una mitjana de 844.000 seguidors.