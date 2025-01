La 1 posa data d'estrena al retorn de 'Bake Off', el dia menys esperat

La 1 ja ha posat data d'estrena a la nova edició de 'Bake Off: Famosos al horno'. L'edició més espectacular, divertida, disputada i emotiva del concurs més dolç arriba amb una fornada de 14 nous pastissers. De la mà de Paula Vázquez, un grup de celebritats competiran per convertir-se en el millor pastisser d'Espanya i guanyar un premi de 100.000€ que destinaran a una ONG.

D'aquesta manera, l'estrena de 'Bake Off: Famosos al horno' serà en el dia menys esperat, aquest mateix diumenge 12 de gener. Per tant, La 1 retira 'La pel·lícula de la setmana', que habitualment funciona en audiències. Una nit en què competirà contra el debat de 'GH DÚO' a Telecinco o la sèrie turca 'Una nueva vida' a Antena 3.

En aquesta edició, els candidats que es cenyeixen el davantal són Isabel Gemio, Cósima Ramírez, Maestro Joao, Cristina Tárrega, Pol Espargaró, Finito de Córdoba, Yurena, Mark Vanderloo, Víctor Sandoval, Carmen Morales, Nagore Robles, Mario Marzo, Lidia Torrent i Mario Jefferson.

| Europa Press

Els famosos s'enfronten en cada episodi a diversos reptes culinaris en què han de demostrar la seva destresa i la seva habilitat com a pastissers. Hi ha tres tipus de desafiaments: la prova d'autor, en què es reinterpreta un clàssic de la pastisseria; la prova tècnica, en què els concursants han de replicar exactament unes postres proposades pel jurat i que seran avaluades en una degustació a cegues; i la prova fantasia, on l'espectacularitat és l'ingredient fonamental de les postres.

Per jutjar aquestes postres, 'Bake Off: famosos al horno' torna a comptar amb el jurat més implacable, estricte, just i també més divertit. Són el multipremiat xef amb dues estrelles Michelin Paco Roncero, la experimentada mestra pastissera Eva Arguiñano i el prestigiós pastisser de fama internacional Damián Betular.

En cada episodi, el millor concursant aconseguirà fer-se amb el davantal de pastisser estrella mentre que el que "el menys bo" serà eliminat. A més, en cada capítol participen convidats d'excepció del món de la gastronomia. I els concursants reben també la visita de grans personalitats, convidats top de camps com la música, la interpretació, l'esport...