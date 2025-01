Pedro Alonso es revolta davant les mítiques preguntes de David Broncano a 'La Revuelta'

David Broncano va rebre aquest dimecres 8 de gener a Pedro Alonso a 'La Revuelta', on es va viure una nit carregada de rialles i algunes tensions. La química entre el presentador i l'actor es va trencar quan David Broncano va començar a fer les clàssiques preguntes del programa. Unes qüestions que van entrar en conflicte directe amb els principis que defensa Pedro Alonso.

Pedro Alonso, que havia visitat el programa fa cinc anys sense enfrontar-se a les preguntes, es va mostrar inicialment dubtós sobre si havia de respondre-les o no. "Jo estic viu professionalment perquè la meva mare em va ajudar en algun moment", va comentar en abordar la qüestió dels diners, però ràpidament es va aturar i va assenyalar el problema amb aquest tipus de preguntes.

"Ara de sobte em va bé i vinc aquí i dic que he facturat tant en els últims anys... i de cop, jo que estic parlant de la no compulsió, dels números i tal... Arribo aquí i el missatge que dic és contraproduent", va afirmar Pedro Alonso.

| RTVE

La situació es va tensar encara més quan Pedro Alonso, visiblement molest, va qüestionar la rellevància de la pregunta sobre sexe. "Tot és la quantitat de polvos que fas? El sexe tàntric parla d'una altra cosa", va respondre l'actor, qui prèviament havia discutit amb David Broncano sobre els beneficis d'aquestes pràctiques. "Clar igual has fet un polvo de 30 dies", va comentar Grison en to de broma, cosa que va desfermar les rialles del públic.

"Jo he de ser congruent amb el que estic explicant", va insistir, mentre David Broncano intentava restar importància a la qüestió, assenyalant que es tractava d'un joc. "Però la gent sí", va replicar Pedro Alonso, deixant clar que no veia el tema com una simple broma. "Quan faig les preguntes dels diners i el sexe pot semblar que se li dona un valor... però és un joc", es va defensar el presentador, que intentava justificar la dinàmica.

"No no, tu em preguntes i jo et responc el que em ve de gust", va respondre de manera taxativa Pedro Alonso, provocant l'aplaudiment del públic. Finalment, va contestar breument a la qüestió del sexe, aclarint que no s'estava acollint a una "objecció de consciència", com David Broncano havia suggerit. "Et diré que un dia sí i un altre dia també", van ser les seves úniques paraules sobre el tema a 'La Revuelta'.