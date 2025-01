Netflix llança el tràiler de l'esperada segona temporada de 'La chica de nieve'

Netflix ha desvelat avui el tràiler oficial i noves imatges de 'La chica de nieve 2: El juego del alma'. Es tracta de la segona adaptació de la saga de novel·les de Javier Castillo que arribarà a Netflix de manera mundial el 31 de gener. Els sis nous capítols mantenen a Milena Smit com a protagonista.

D'aquesta manera, aquesta nova entrega està protagonitzada per Milena Smit ('El hoyo') en el paper de la periodista Miren Rojo. Per la seva banda, Miki Esparbé ('Smiley') s'incorpora al repartiment com a Jaime, un nou company de Miren al diari Sur. A més, reprenen els seus papers Aixa Villagrán ('La mesías') i Marco Cáceres.

Completen el repartiment Hugo Welzel ('El hijo zurdo'), Luis Callejo ("Bajocero"), Luis Bermejo ("Rainbow"), Vicente Romero ('La novia gitana') i José Coronado ('Entrevías').

La Chica de Nieve 2: El Juego del Alma (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix

Jesús Mesas i Javier Andrés Roig ('Deudas') són els encarregats d'aquesta adaptació a la pantalla que dirigeixen de nou David Ulloa ('La caza. Monteperdido') i Laura Alvea ('Ánimas'), i que produeix Atípica Films.

La primera temporada de 'La chica de nieve' assolí en la seva setmana d'estrena el top 1 global de sèries en parla no anglesa més vistes a Netflix. Va estar en el Top 10 de 77 països durant diverses setmanes, incloent números 1 en països com Espanya, França, Suècia o Bèlgica entre molts altres.

Així és la trama de 'La chica de nieve 2: El juego del alma'

| Netflix

"VOL JUGAR?". Aquesta pregunta escrita en un sobre que conté una polaroid amb una jove emmordassada és el començament d'un joc macabre, el Joc de l'Ànima. En ell, la periodista Miren Rojo (Milena Smit) apostarà la seva vida i fins i tot la seva pròpia cordura.

Després dels esdeveniments ocorreguts en la primera temporada de 'La chica de nieve', Miren investiga aquesta vegada un col·legi elitista que sembla estar al centre de la desaparició i assassinat de dos joves. Ho farà juntament amb Jaime, un periodista d'investigació que arriba al diari Sur fugint del seu passat i intentant recuperar la seva reputació perduda. Misteris, secrets, mentides i uns personatges tan plens de ferides com la pròpia protagonista.