Emma García paralitza 'Fiesta' per un incident amb la policia a Mediaset

El que semblava una tarda més a 'Fiesta' va donar un inesperat gir quan un incident a les immediacions de Mediaset va obligar a alterar el desenvolupament habitual del programa. Emma García interrompia el guió previst per donar pas a una connexió urgent amb la redacció, visiblement sorpresa per la informació que acabava de rebre.

"Anem a la redacció amb la meva companya Arabella Otero, alguna cosa ha passat a les portes de Mediaset. Què ha passat?", preguntava Emma García mentre rebia detalls en temps real a través de l'auricular.

Arabella Otero intervenia llavors des de la redacció de 'Fiesta' per relatar un accident ocorregut just al costat de les instal·lacions del grup audiovisual. "Bona tarda Emma. Fa uns minuts vam veure passar un cotxe de policia local i un altre de Samur a alta velocitat i just en girar a la cantonada van tenir un cop", informava la periodista, descrivint una escena d'urgència a escassos metres del plató.

| Telecinco

Segons el seu testimoni a 'Fiesta', l'impacte va ser considerable: "Un cop bastant important. Tot el capó del cotxe està destrossat i ara mateix els membres del Samur estan atenent un dels agents que portava un collarí. De fet estem escoltant les sirenes perquè ja hem vist passar un cotxe de bombers i es preveu que arribin més mitjans de seguretat".

"Quan tinguem més passos de l'incident us demano pas perquè podria ser que estiguessin enmig d'una persecució", va afegir a 'Fiesta', deixant entreveure que l'accident podria estar vinculat a una operació policial en curs.

Des del plató de 'Fiesta', Emma García intentava situar el lloc exacte del succés per a tots els espectadors: "Just a les portes quan gires per entrar a Mediaset". Malgrat el rebombori, la presentadora va preferir mantenir la prudència: "Efectivament és la policia i segurament estaven treballant. Quan tinguem més dades ens ho expliques perquè no especularem".

En audiències, 'Fiesta' amb Emma García es va mantenir aquest dissabte en audiències amb un fluix 8,2% de quota i 634.000 espectadors a Telecinco.