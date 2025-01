El descobriment de Bahar a 'Renacer' que dona un gir de 180º a la seva vida

Antena 3 emet aquest dilluns 13 de gener, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Timur va enxampar la seva filla pintant un graffiti i es va enfadar molt i li va voler llençar totes les seves pintures. Umay estava molt disgustada i Bahar la va defensar. A més, li va retornar totes les seves coses, tot i que això significaria una nova discussió a casa.

Bahar va defensar els seus fills davant Timur i estava molt alterada perquè va creure que volia espatllar tot el que els havia fet feliços. En el passat, Timur també va voler ser artista, però el seu pare li ho va prohibir. Timur va recriminar a la seva mare haver-lo manipulat en lloc de protegir-lo davant el tracte del seu pare i va assegurar que mai havia estat feliç. Rengin va guardar un gran secret sobre el pare de Parla i Selim va decidir treure'l a la llum.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' del dilluns?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer', Bahar queda impactada en descobrir que Parla és la filla de Rengin. Rengin és traslladada a l'hospital després de l'accident que ha patit quan anava de camí a casa seva i està en estat crític. Timur s'angoixa en veure el seu estat de salut i Bahar comença a sospitar en observar el comportament del seu marit.

Timur s'encarrega d'operar Rengin. Durant l'operació, la situació es complica i Timur es posa molt nerviós, però aconsegueix salvar-la amb l'ajuda de Bahar. Bahar acusa Timur de tenir alguna cosa amb Rengin i ell ho nega, mentre que Evren també pensa que ambdós doctors tenen una relació secreta.