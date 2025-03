Preocupació per Nagore Robles després de comunicar el seu últim diagnòstic mèdic

Nagore Robles ha viscut un gran ensurt que l'ha portada d'urgència a l'hospital. A través de les seves xarxes socials, la exconcursant de 'Gran Hermano' ha compartit amb els seus seguidors el seu diagnòstic mèdic després de sotmetre's a diverses proves. Nagore Robles ha revelat que va rebre un tractament que la va deixar completament "KO", segons les seves pròpies paraules.

La concursant de 'Bake Off: Famosos al Horno' és coneguda per la seva transparència i proximitat amb la seva comunitat a les xarxes. Davant dels seus seguidors, Nagore Robles ha parlat sense embuts sobre les seves pors davant proves mèdiques, la seva operació i recuperació d'esquena, així com els seus problemes de salut intestinal. No obstant això, el que ha experimentat recentment l'ha agafada completament per sorpresa i la manté en estat d'alerta.

El sentir-se especialment vulnerable i patir intensos marejos van ser les raons que la van portar a acudir ràpidament a l'hospital. "No m'havia sentit així mai", ha escrit Nagore Robles, reflectint l'angoixa viscuda en aquests moments. Després de la consulta amb els metges, ha rebut una resposta que, encara que aclaridora, no ha significat un alleujament total per al seu malestar, cosa que ha quedat reflectida en la imatge compartida on s'aprecia una forta reacció al·lèrgica al seu pit.

| TVE

"La doctora em va dir que tenia vertigen posicional paroxístic benigne i em van donar per vena uns quants medicaments que em van deixar KO", ha explicat Nagore Robles a les seves xarxes socials. Tot i haver rebut un diagnòstic clar, la col·laboradora reconeix que el seu estat de salut encara no és el millor. Encara que ha mencionat que segueix "bastant fluixa" després de la medicació, el que més li ha preocupat és la inesperada reacció al·lèrgica que ara ha aparegut a la seva pell.

Davant la incertesa de si aquesta reacció és conseqüència del tractament per al mareig o d'un altre factor, Nagore Robles ha volgut compartir la seva experiència amb els seus seguidors, reflectint la seva preocupació. "Pensava que estava una mica millor, però em trobo amb això. Sembla que avui tampoc és el meu dia", ha escrit, mostrant el seu desànim davant aquesta complicada situació de salut.