Joaquín Prat desapareix de 'Vamos a ver' després d'una baralla amb Alessandro Lequio

'Vamos a ver' ha viscut un moment de gran tensió aquest dilluns quan Alessandro Lequio va perdre el control. Les seves paraules van obligar Joaquín Prat a intervenir amb duresa i alçar la veu, cosa poc habitual en el presentador. Una polèmica sorgida arran de la controvertida participació de Terelu Campos a 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, 'Vamos a ver' va analitzar la acalorada discussió entre Terelu Campos i Pelayo Díaz a 'Conexión Honduras' i la seva participació a la prova de 'La Liga de los Dioses'. Encara que no tenia l'obligació de realitzar la prova en no ser concursant oficial, va voler intentar-ho. No obstant això, la intensa calor i l'esforç físic la van superar ràpidament, cosa que va provocar la intervenció dels serveis mèdics del reality.

"Ho ha intentat", va assenyalar Joaquín Prat. Al que Kike Calleja va afegir: "Però és que no pot fer un moviment amb els braços normals", fent referència a les seqüeles físiques que Terelu Campos arrossega a causa del càncer que va patir.

| Mediaset

No obstant això, aquestes paraules van despertar l'escepticisme d'Alessandro Lequio. "Tu creus que jo sé alguna cosa de càncer o no?", va qüestionar Alessandro Lequio, molest, al·ludint a la seva experiència personal després de la malaltia del seu fill. "Tu creus que jo tinc una idea de persones que han tingut càncer?", va insistir el col·laborador.

Joaquín Prat, temerós que la situació es descontrolés, va intervenir amb fermesa: "No jugarem a fer de metges ni a fer diagnòstics". No obstant això, Alessandro Lequio va continuar amb el seu discurs, cosa que va obligar el presentador a alçar encara més la veu: "Que no jugarem a fer de metges ni a fer diagnòstics".

"Ningú posa en dubte el que tu has viscut, tampoc ho fem amb Terelu", va afegir Joaquín Prat amb enfado. No obstant això, Alessandro Lequio es va justificar dient: "Jo parlo d'amigues que han tingut el mateix que Terelu". "El que crec és que és un penco que no ha fet un moviment en la seva vida i això és el motiu pel qual no pot fer un esforç, no pel tema del càncer. Que ja n'hi ha prou amb l'excusa del càncer", afegia.

L'ambient es va tornar tan tens que la direcció del programa va decidir tallar la discussió i emetre un altre vídeo sobre 'Supervivientes'. La sorpresa va arribar en tornar del vídeo, quan Joaquín Prat ja no era al plató de 'Vamos a ver'. Sense avís previ, havia abandonat el sofà, deixant l'última part del club social a càrrec d'Adriana Dorronsoro, la copresentadora de l'espai.