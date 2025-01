La decisió de Pepe Nufrio que dona un gir de 180º a la seva vida a 'La Moderna'

Iván, personatge de Pepe Nufrio, parlarà amb el seu pare, ja que vol canviar radicalment. Aquest dilluns 27 de gener, a les 16:20h, els fans podran seguir gaudint d'un nou capítol de 'La Moderna' a La 1. Aquesta tercera temporada, a més, està protagonitzada per Lola Marceli, Jesús Mosquera o Miguel Hermoso.

Recordem que, en el capítol anterior, Paula i Rodrigo van continuar sense perdre l'esperança de trobar una feina. Tanmateix, aviat van descobrir que Emiliano es trobava darrere de cada porta tancada. Pepita es va desfogar amb Paula i li va confessar que estava molt preocupada per Maruja, que s'estava abandonant molt després de la mort de César.

Tanmateix, Mercedes va aconseguir parlar amb l'esposa d'Emiliano i li va donar la joia que César li havia comprat el dia de la seva mort. Per la seva banda, don Fermín va decidir no fer fora Pietro i Antonia. Tanmateix, va decidir contractar algú que fos el superior de Pietro a l'obrador.

| RTVE

En audiències durant el mes de novembre, les sèries diàries 'La Promesa' i 'La Moderna' van continuar a l'alça. D'aquesta manera, 'La Moderna' amb un 9% de share i 758.000 espectadors aconsegueix el seu segon millor promig mensual històric en quota. A més, La 1 ha signat recentment la renovació de la sèrie, que comptarà amb 45 capítols més dels previstos.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'La Moderna'?

En el nou capítol de 'La Moderna',Pepita s'enfronta a Emiliano després de la seva conversa amb Rodrigo i Paula. Emiliano nega que estigui fent mal o molestant la seva filla i en Rodrigo. Malgrat tot, Paula i Rodrigo parlen amb les seves mares sobre el boicot que Emiliano els ha imposat per trobar feina. També ell intenta que Fermín s'oblidi de Lázara i passi pàgina.

El capità Dávila, per la seva banda, li anuncia a Mercedes que, finalment, la investigació de l'assassinat de César queda suspesa. Després de la mort del seu germà, Mercedes reinaugura el Madrid Cabaret, però gairebé no hi assisteix públic. Iván per això s'oferirà per ajudar-la amb el local, però ella s'hi negarà.

Paral·lelament, a 'La Moderna' arriba Simón, el nou mestre pastisser que es farà amb el domini de l'obrador. Simón imposarà el seu ordre i control sobre Pietro. Finalment, Celia i Laurita es despediran ballant un tango, i el seu oncle Fermín trobarà l'esborrany d'una nota de Lázara. Aquest descobriment farà que Emiliano cridi els seus sequaços per demanar-los explicacions.

Paral·lelament, Paula decideix buscar una alternativa a la casa de Teresa per viure, perquè no vol que el seu pare es pugui desquitar amb ella. Leonora li anunciarà una gran sorpresa a Trini. Finalment, Quico es sobrepassarà amb Teresa, però ella el frenarà en sec. I, al mateix temps, Iván, personatge de Pepe Nufrio, parlarà amb el seu pare, ja que vol canviar radicalment i convertir-se en la seva mà dreta.