Atresmedia pren una inesperada decisió davant l'estrena de 'Traitors' amb Juanra Bonet

Atresmedia anuncia un inesperat canvi respecte a l'estrena de 'Traitors'. El passat mes de juliol, el grup audiovisual anunciava que adquiria el reality show amb una versió protagonitzada per anònims. Uns mesos més tard, a l'octubre, escollia Juanra Bonet com a presentador i, al desembre, després de finalitzar les gravacions, Atresmedia anunciava que la cadena escollida per a la seva emissió era laSexta.

No obstant això, Atresmedia ha marcat un canvi de rumb i apostarà fort per 'Traitors', que finalment s'emetrà en el prime time d'Antena 3 aquesta temporada, abans de juny. "Com és habitual amb totes les nostres produccions, busquem sempre la finestra que millor s'ajusti a cada programa o sèrie", explicava Carmen Ferreiro en declaracions exclusives a Bluper.

"En acabar les gravacions de 'Traitors' i veient a més com està quedant cada episodi, hem pensat que es tracta d'un format que pot encaixar encara millor a Antena 3 i formar part d'aquest catàleg tan espectacular que tenim en l'entreteniment de prime time com 'Tu cara me suena', 'La Voz', 'Mask Singer', 'El Desafío' o 'El 1%'", afegia la directora d'entreteniment.

| Atresmedia

Presentat per Juanra Bonet, Antena 3 adapta aquest format que ja ha estat versionat en 30 territoris amb un gran èxit de crítica i públic. A 'Traitors' hi ha un important joc d'estratègia en què cada persona ha de lluitar per continuar en el programa. I, al mateix temps, han d'intentar descobrir qui són els traïdors del concurs.

18 concursants conviuen en un castell dividits en dos grups: un format per 'fidel' i un altre compost per 'traïdors' la identitat dels quals només coneixen ells mateixos. L'objectiu dels 'fidel' és descobrir els 'traïdors', i el d'aquests, mantenir ocult el seu rol. A més, han d'acabar amb els seus contrincants mentre els fan creure que estan en el mateix bàndol.

Per a això, cada jornada, 'fidel' i 'traïdors' es reuneixen al voltant d'una taula rodona on voten quin concursant ha de ser desterrat del castell i, per tant, ser eliminat de 'Traitors'. Durant la deliberació, cada concursant exposa individualment els motius o indicis pels quals creu que tal o qual persona és 'traïdora', i tracta de convèncer la resta que votin el mateix que ell. Els 'fidel' voten "a cegues", mentre que els traïdors intenten eliminar el 'fidel' que més els interessa en cada moment.

Cada nit, després de la taula rodona, els traïdors es reuneixen en el conclave per assassinar un dels fidels, que ja no veurà l'alba en el programa. Tots han de treballar en equip per superar diverses proves amb un doble objectiu. El primer, sumar diners al premi final; i el segon, optar a l'escut que els dona immunitat davant l'assassinat dels 'traïdors'.