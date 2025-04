Preocupació per l'estat de salut de Guillermo Barrientos a 'Sueños de Libertad'

Luis, personatge de Guillermo Barrientos, pateix una crisi després de l'operació. Aquest dijous 17 d'abril, 'Sueños de Libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', la família estava amoïnada per l'operació de Luis. Gema i Joaquín també van acudir per esperar al final de l'operació amb la resta de la família i, en les hores clau de postoperatori, la seva vida estava en joc. Damián va avisar els seus fills de la situació del seu cosí i es va assabentar que li havien estat ocultant l'anosmia de Luis.

Don Agustín es va mostrar contrari al projecte de Carmen de venda a domicili, mentre Carmen i Tasio van descobrir que Manuela i Gaspar estaven junts. La manipulació de María va començar a fer efecte en Julia, que es va mostrar una mica freda amb Begoña. Damián i el senyor Pedro van competir per donar suport a Digna, però un dels dos va ser el clar vencedor.

| Atresmedia

En audiències, durant el mes de març, 'Sueños de libertad' ha estat la sèrie diària més vista de la televisió amb un 13,3% de share i 1.232.000 espectadors. La ficció d'Antena 3 ha estat líder un mes més, assolint el seu segon mes més vist de temporada. A més, 'Sueños de Libertad' supera els seus competidors per +5,1 i +4,9 punts de quota de pantalla.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', Luz, que ha vist Gema alterada durant l'operació de Luis, investiga sobre el que li passa. Damián intenta fer veure als seus fills el perill que suposa realment el senyor Pedro. No disminueix la tensió entre María i Begoña per la tutela de Julia, mentre Manuela amaga a Claudia la seva relació amb Gaspar.

Els De la Reina s'interessen per Luis i descobreixen que va ser Jesús qui li va donar el cop que li va provocar l'anosmia. A María no li desagrada l'interès que Raúl sent per ella, mentre a Marta li agradaria fer testament a favor de Fina. el senyor Pedro intenta convèncer Digna perquè reconsideri la seva petició de matrimoni. Luis, personatge de Guillermo Barrientos, pateix una crisi, sobreviurà?