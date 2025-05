'La Voz' anuncia la llista de nous coaches, amb el fitxatge de tres nous artistes

Un dels formats més exitosos en termes d'audiència torna a Antena 3. 'La Voz' torna una vegada més per captivar el públic amb els seus impressionants talents vocals, oferint una nova temporada plena d'emoció. Els coaches, com cada any, s'enfrontaran en una dura batalla per aconseguir que el seu equip arribi a la victòria, mentre gaudeixen amb les veus que faran un espectacle únic.

Recordem que en l'edició anterior, Manuel Ayra, membre de l'equip d'Antonio Orozco, es va coronar com el guanyador. A la final, es va enfrontar a Lola Eme i va aconseguir la victòria gràcies als vots del públic, després d'oferir una interpretació commovedora de la cançó 'Tanto' de Pablo Alborán.

El exitós talent show està a punt de començar les noves gravacions de l'edició 2025 i ja té confirmats a qui seran els seus nous coaches. Segons ha publicat en exclusiva 20 minutos, els famosos sillons vermells ja tenen amo. Seran Mika, Pablo López, Malú i Sebastián Yatra els encarregats de decidir i guiar els seus cantants.

| Atresmedia

Malú ja és una veterana en aquest programa que, des de 2012, no ha abandonat la seva participació en les diferents edicions del format: 'La Voz', 'La Voz Kids' i 'La Voz All Stars'. És més, l'any passat li van concedir el poder de mutar el micròfon de la resta de coaches prement el botó de la seva cadira.

Per la seva banda, Pablo Lópeztorna com a coach després d'haver participat en edicions anteriors de 'La Voz', 'La Voz Kids' i 'La Voz Senior'. Mika serà la gran sorpresa del talent show, ja que debuta com a coach a 'La Voz Espanya', encara que ja havia estat assessor en l'equip de Pablo López. Per últim, Sebastián Yatratambé tenia experiència com a coach a 'La Voz Kids' tant a Espanya com a Colòmbia.

'La Voz' és un concurs musical que busca la millor veu d'Espanya, amb coaches que s'enfronten en equips i un públic que vota pel seu favorit. El programa s'estructura en diverses fases: Audicions a Cegues, Assalts, Batalles i Gales en Directe.

| Atresmedia

Durant les Audicions a Cegues, els coaches seleccionen els concursants basant-se únicament en la seva veu, sense veure'ls, girant les seves cadires si desitgen incorporar-los als seus equips. Alhora, els candidats poden triar a quin equip i a quin coach trien, si és que més d'un s'ha girat. En les fases posteriors, els coaches competeixen entre si per portar els seus equips i concursants a la final i aconseguir que un d'ells es converteixi en el guanyador de La Voz.

Així, 'La Voz' seguirà sent una de les grans apostes d'Antena 3 per a la tardor, previsiblement per a la nit de divendres. En l'anterior edició, la gala final va ser líder signant un 15,3%, el seu millor resultat de temporada, amb més de 1,2 M d'espectadors de mitjana. Va créixer 2,1 punts respecte a la seva semifinal i va avantatjar el seu rival en 5,4 punts. A més, va ser l'emissió amb més espectadors únics: 4,1 M.