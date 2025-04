Antonio Rossi sentencia l'actitud d'Anabel Pantoja amb la premsa amb una sola frase

Després d'uns mesos marcats per la tensió, Anabel Pantoja i David Rodríguez intenten recuperar la normalitat enmig del procés judicial que afronten. Va ser al gener quan l'ingrés hospitalari de la seva filla, Alma, va activar el protocol per possible maltractament infantil, cosa que va derivar en una investigació. Encara que el cas segueix sense resoldre's i els recursos presentats per David Rodríguez han allargat els terminis, la parella recentment ha optat per mostrar una imatge d'unitat.

Durant la Setmana Santa, tots dos van reaparèixer públicament a Sevilla, assistint a la processó de San Gonzalo, al barri de Triana. En les imatges difoses se'ls veu somrients i molt propers, acompanyats per la petita Alma, que va rebre constants gestos d'afecte dels seus pares. L'escena, càlida i familiar, semblava transmetre tranquil·litat enmig del complicat context que travessen.

No obstant això, l'estampa no ha convençut a tothom al plató de 'Vamos a ver', on diversos col·laboradors van compartir les seves impressions sobre les fotos i, sobretot, sobre l'actitud d'Anabel Pantoja. "És una cosa que sempre fa l'Anabel, veure processons, amb David. Jo veig cordialitat entre tots i no passa res", començava el debat Adriana Dorronsoro.

| Mediaset

"Tu no veus res, intueixes, però sí no es parlen", van respondre Kike Calleja i Sandra Aladro. No obstant això, Antonio Rossi va ser el més dur: "Sí, l'Anabel està una mica borde. Últimament està bastant desagradable amb la premsa. Està molt desagradable".

Una opinió que va ser reforçada per Alejandra Prat: "Una mica borde no, per a mi frega la falta d'educació. Tot el dia ho penja tot, que em sembla molt bé, però has de tenir una certa educació. Somriure i dir que 'tot bé', no és ser educada. Cal saber tenir un cert respecte, ella ha estat allà i aquí. A mi, em sembla súper desagradable".

Kike Calleja va sumar la seva perspectiva, apuntant que l'actitud d'Anabel Pantoja pot acabar passant-li factura: "Hauria de ser més intel·ligent perquè són els mateixos mitjans que després van a les seves presentacions. Després de tot el que li ha passat, hauria d'estar contenta. Malgrat tot el que està passant i que té la preocupació de si hi ha o no judici, però noia, relaxa't una mica".

| Europapress

Per a Pepe del Real, aquest comportament no és cap sorpresa: "Ella porta molt de temps sent borde amb els mitjans. És una tònica habitual, a mi no em sembla estrany que l'Anabel sigui borde. El rar seria que fos amable amb els periodistes. Ella és així i al final li perjudica que li suma".

Més enllà del front mediàtic, també es van abordar les tensions familiars que podrien estar influint en l'ànim de la col·laboradora. "Insisteixo que no hi ha bona relació amb Merchi i per això David necessita del suport dels seus pares, per això també han anat amb ells", va dir Sandra Aladro. A més, Antonio Rossi va afegir una possible causa de distanciament: "Segons l'entorn més proper, David no perdona que li hagin qüestionat i que hagin posat en aquesta tessitura a l'Anabel".