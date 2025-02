Atresmedia revela els protagonistes de '33 días', la sèrie d'un cas de Carles Porta

Atresmedia continua apostant per diferents continguts a la seva plataforma digital. Després de la tornada de la mítica sèrie de 'Física o Química', ara és el torn d'un nou format. Es tracta de '33 dies', la primera sèrie de ficció de Carles Porta sobre un cas real que ja va relatar en el seu programa 'Crims'.

La història s'inspira en la història real de la fugida de Manuel Brito i Javier Picatoste del centre penitenciari de Lleida. I, segons ha avançat La Vanguardia, la plataforma ja comptaria amb els actors que donaran vida a la pantalla a aquesta història.

Es tracta dels actors José Manuel Poga i Julián Villagránconeguts per 'La casa de papel' i 'El Ministerio del Tiempo', respectivament. Aquests són els dos actors escollits per encapçalar el cartell d'aquesta nova aposta.

'33 dies' és una producció d'Atresmedia Televisió en col·laboració amb True Crime Factory, Lastor Media i Goroka i està creada pel mateix Carles Porta. Els productors executius de la ficció són Montse García, Carles Porta, Pablo Fernández Masó, Tono Folguera i Guille Cascante.

D'aquesta manera, el periodista català salta a la ficció com a creador i productor en aquesta primera aventura en el món de la ficció. Com ja ha avançat el citat mitjà, a la sèrie els delinqüents rebran els noms ficticis de Juan José Prieto i Mateo Calatrava, interpretats per José Manuel Poga i Julián Villagrán. Es començarà a rodar en els pròxims dies a Tarragona.

Així és '33 dies'

14 d'octubre del 2001. Dos delinqüents s'escapen del Centre Penitenciari de Lleida. Van armats i són perillosos. En una fugida de pel·lícula, no han dubtat a disparar a dos policies a boca de canó.

Totes les alarmes s'encenen i un dispositiu espectacular surt a la recerca dels fugitius… Però aviat comprovaran que no serà fàcil atrapar-los. '33 dies' (temps que va durar la fugida), és la història de dos tipus durs que somien amb ser lliures. Que donarien la seva vida l'un per l'altre, en una relació tan inseparable que sembla pròpia d'una història d'amor. Però no els ho diguis mai, perquè et matarien amb les seves pròpies mans.

Alhora, és també la història de les forces policials que van treballar dia i nit per detenir-los, jugant-se el seu futur. I la de tots aquells a qui el destí va creuar en el camí dels fugitius, destrossant les seves il·lusions i les seves vides.