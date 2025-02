Belén Esteban trenca el seu silenci i aclareix l'actual situació laboral d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja travessa una etapa complicada, marcada per la investigació per presumpte maltractament infantil en la qual es troba involucrada juntament amb David Rodríguez. La situació ha posat en dubte el seu futur com a influencer. Enmig de la incertesa, Belén Esteban ha volgut intervenir per aclarir el panorama a 'Ni que fuéramos' on va compartir detalls sobre la seva última conversa amb la neboda d'Isabel Pantoja.

Malgrat la controvèrsia, Anabel Pantoja continua compartint aspectes de la seva vida diària a les seves xarxes socials. No obstant això, el procés judicial continua en marxa, ja que la jutgessa que porta el cas continua recopilant proves per determinar l'origen de les lesions sofertes per la filla de la influencer en el moment del seu ingrés, a més de valorar si aquests fets han deixat seqüeles en la menor.

A més, cada pas que fa Anabel Pantoja és seguit pels mitjans, cosa que ha incrementat l'atenció sobre la seva vida personal i professional. Tot i això, la jove i la seva parella intenten continuar amb la seva vida, buscant reprendre la normalitat enmig d'aquest complicat panorama.

| Mediaset

Quant al seu futur professional, s'ha especulat sobre els possibles efectes negatius que la situació judicial podria tenir sobre la seva carrera com a influencer. Especialment per la pèrdua de patrocinadors i marques, cosa que podria haver arribat fins i tot durant el seu embaràs. No obstant això, Anabel Pantoja ha preferit mantenir-se al marge d'aquests comentaris i centrar-se en el més important: el benestar de la seva filla.

D'aquesta manera, aquest dimarts, Belén Esteban va aprofitar la seva intervenció a 'Ni que fuéramos' per parlar sobre el futur de la seva amiga. "Us puc assegurar que el que menys li importa a Anabel en aquests moments són les campanyes, tant a ella com a David. Ahir vaig parlar amb ella i ni tan sols ho vam comentar", va començar dient, deixant clar que les prioritats de la parella han canviat.

"A ella li encanta la seva feina, però ara s'ho pot permetre i té altres prioritats. Ella sap perfectament el que ha de fer, té una relació extraordinària amb la seva agència", va afegir Belén Esteban, destacant la bona relació d'Anabel Pantoja amb l'agència que la representa.