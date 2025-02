Ningú esperava la pregunta directa de Loren Mairena a 'Valle Salvaje'

Luisa, personatge de Loren Mairena, pregunta a Atanasio sobre la seva relació amb Matilde. Aquest divendres 28 de febrer, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va rebutjar Victoria, però va intentar que aquesta entengués que podien continuar fent moltes coses junts, encara que no es casessin. Mentrestant, Eustaquio va explicar a Sol que Leticia va viatjar a 'Valle Salvaje' per veure'l. Al seu torn, Bàrbara va servir de suport al seu preceptor que estava tan il·lusionat com apenat.

Paral·lelament, Luisa va donar l'oportunitat a Matilde de deixar de cuidar el seu fill, però la dona es va negar, ja que cuidar-lo donava sentit a la seva vida. Finalment, Gaspar va continuar sense aprovar que la seva dona cuidés Evaristo i va creure que Luisa s'ho havia enginyat per beneficiar-se de Matilde. I Mercedes i Victoria van tornar a discutir, provocant una crisi a la Salcedo de la qual va sortir amb l'ajuda de Pedrito.

| RTVE

En audiències, 'Valle Salvaje' va experimentar una destacada remuntada al gener. Va tancar amb el seu millor promig mensual amb un 7,9% de quota i 666.000 espectadors, millorant un punt i 101.000 televidents respecte al desembre. A més, va ser la segona sèrie més consumida en diferit en sumar 216.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Isabel guarda el secret a Bàrbara que Eustaquio s'ha allotjat a esquena de Victoria. Sol promet al seu amic acudir a la trobada de Leticia i Gaspar pateix veient la seva esposa amb Atanasio, mentre aquest pateix la falta d'atenció de Matilde, bolcada en Evaristo. A més, Luisa, personatge de Loren Mairena, pregunta a Atanasio sobre la seva relació amb Matilde i ell nega rotundament.

Adriana impressiona Rafael amb les seves aptituds per a la finca, cosa que desagrada a Gaspar. Al seu torn, Sol es desfoga amb Bàrbara, temorós pel retrobament amb la seva estimada i pel risc que assumeix Eustaquio. Julio pressiona Rafael perquè intercedeixi al seu favor davant Adriana, però ella és conscient de les motivacions del seu marit. A més, el duc torna a humiliar Victoria i Bàrbara comparteix amb Leonardo la seva preocupació per Sol, mentre el preceptor s'enfronta a una traïció inimaginable.