'De Viernes' anuncia els seus set convidats, amb un retorn inesperat als platós

Després de tocar la glòria com a guanyadora de 'Supervivientes' el 2021, Olga Moreno va entrar en una profunda crisi arran de la separació del seu marit i la posterior mort de la seva mare. Vuit mesos després d'allunyar-se dels focus, després de 'Supervivientes All Stars', seurà al plató de 'De Viernes' per relatar com ha transcorregut tot aquest temps per a ella. Olga Moreno revelarà com és la seva vida actual, quina relació manté amb la seva exparella i els seus fills, què ha aportat Agustín Etienne a la seva vida i els seus plans de futur.

A més, José Saborido, cunyat de l'exfutbolista Joaquín Sánchez, protagonitzarà el Scoop de la setmana de 'De Viernes' amb la seva primera entrevista a televisió. En aquesta, revela com ha estat la seva relació amb l'esportista i la seva dona, Susana Saborido, de qui afirma: "És coneixedora de tot però prefereix els diners a un matrimoni feliç". També relata moments compartits amb Joaquín i altres dones quan aquest era jugador del Real Betis i diferents vivències amb el matrimoni, al qual considera "una farsa, un matrimoni que ha venut vint anys de mentides".

En aquest sentit, Claudia Bavel torna al plató de 'De Viernes' per defensar-se de les crítiques rebudes després d'haver-se fet públics missatges que es va intercanviar amb Joaquín Sánchez. Són "converses calentes" que nega haver filtrat. A més, revelarà noms d'altres grans futbolistes, actors i músics que també van intercanviar missatges amb ella mentre vivien en parella o en matrimoni.

| Mediaset

D'altra banda, 'De Viernes' culminarà el càsting per triar quin col·laborador viatja a Honduresen el marc de la nova edició de 'Supervivientes'. Després de descartar Ángela Portero i Patricia Pérez, José Antonio León, Antonio Montero i Terelu Campos són els candidats.

A més, Isa Pantoja descobrirà el sexe del seu nadó en directe al plató juntament amb el seu marit, Asraf Beno. La jove explicarà com es troba i si hi ha hagut algun tipus d'acostament per part de la seva mare o el seu germà.

Per últim, els pares de Montoya, el fenomen viral internacional de 'La Isla de las Tentaciones', visitaran el plató de 'De Viernes'. Explicaran com està sent per a ells aquesta etapa en la vida del seu fill.