Alberto Chicote revela ara el que realment va passar a les Campanades amb Broncano.

Alberto Chicote, habitual en les Campanades d'Antena 3 juntament amb Cristina Pedroche,ha parlat sobre la seva última experiència al capdavant d'aquesta cita. Un esdeveniment que aquest any va comptar amb gran polèmica provocada pel seu enfrontament amb David Broncano. Una lluita que, en audiències, va culminar amb una victòria per a la cadena pública.

D'aquesta manera, en una entrevista al pòdcast 'Vaya Vaina', ha parlat sobre el seu inici en les Campanades el 2012: "Rebo una trucada del que era el director general de laSexta aleshores, Mario López i em diu 'escolta Alberto et truco per proposar-te una cosa', li dic tu diràs". Després de consultar-ho amb el seu representant i sospesar els riscos, va prendre la decisió: "Hi ha algun motiu per dir-li que no a fer les Campanades?".

Recordem que, aquest any, durant la retransmissió, David Broncano i Lalachus van saludar des del balcó de TVE al duo d'Antena 3. La resposta d'Atresmedia va ser immediata: un biombo per evitar que els seus presentadors apareguessin en l'emissió de la competència.

| Vaya Vaina

"Nosaltres estàvem allà, nosaltres tenim un munt d'espectadors. Quan faig Campanades sempre tinc molt present que a l'altre costat de la tele hi ha sis milions i escaig de persones que ens han triat per veure'ns i que volen que tot surti bé. No puc trencar això perquè hi ha algú que ens està cridant des de l'altre balcó perquè jo estic amb el meu públic", relatava Alberto Chicote.

"Cadascú fa el que vol, allà no dic res. Nosaltres en el moment en què vam anar a una publicitat, en aquell moment que sé que no estic en directe i amb el meu públic, saludo. Bona nit i aquí pau després glòria", afegia.

| Atresmedia

Sobre la competència per l'audiència, que aquest any va tornar a decantar-se per TVE, Alberto Chicote assegura que no li treu la son. "Jo no puc fer res perquè la gent em vegi més o em vegi menys, més enllà del que fa la cadena de les promocions o de tota aquesta història", afirmava. "A mi l'únic que m'interessa és el que faré jo i fer-ho el millor possible. Com crec que això ho tinc més que demostrat, per això la cadena confia per onzena vegada", afegia.

"L'únic que pregunto quan em diuen estem fora és preguntar si ha anat tot bé. Jo me'n vaig al restaurant, em prenc una copa amb l'equip i adeu", concloïa.