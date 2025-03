Antena 3 posa per primera vegada veu als nous concursants de 'Traitors'

L'estrena de 'Traitors' en el prime time d'Antena 3 està cada cop més a prop. Després d'una primera temporada amb famosos a HBO Max, el game show torna amb Juanra Bonet com a presentador amb una nova edició amb anònims. Antena 3 emetrà el retorn de 'Traitors', que ha llançat una nova promo amb la veu dels seus concursants.

D'aquesta manera, els concursants de 'Traitors' protagonitzen la promo, únicament amb la seva veu, desvetllant les seves intencions en el concurs. "Tothom és capaç de tot", "tinc pocs escrúpols en un joc", "sóc capaç de desenvolupar-me perfectament en la mentida" o "hem vingut a jugar" són algunes de les frases.

Recordem que, a 'Traitors', 18 concursants conviuen en un castell dividits en grups: un format per 'fidels' i un altre compost per 'traïdors' la identitat dels quals només coneixen ells mateixos. L'objectiu dels 'fidels' és descobrir els 'traïdors', i el d'aquests, mantenir ocult el seu rol. A més, han d'acabar amb els seus contrincants mentre els fan creure que estan en el mateix bàndol.

Per a això, cada jornada, 'fidels' i 'traïdors' es reuneixen al voltant d'una taula rodona on voten quin concursant ha de ser desterrat del castell i, per tant, ser eliminat de 'Traitors'. Durant la deliberació, cada concursant exposa individualment els motius o indicis pels quals creu que tal o qual persona és 'traïdora', i intenta convèncer la resta perquè votin el mateix que ell. Els 'fidels' voten "a cegues", mentre que els traïdors intenten eliminar el 'fidel' que més els interessa en cada moment.

Cada nit, després de la taula rodona, els traïdors es reuneixen en el conclave per assassinar un dels fidels, que ja no veurà l'alba en el programa.Tots han de treballar en equip per superar diverses proves amb un doble objectiu. El primer, sumar diners al premi final; i el segon, optar a l'escut que els dona immunitat davant l'assassinat dels 'traïdors'.

| Atresmedia

Recordem que 'Traitors' ja va comptar amb una primera edició a HBO Max protagonitzada per famosos. Ara, el format torna de la mà d'Antena 3 amb anònims, encara que inicialment estava previst que s'emetés a laSexta.