L'equip d''Aruser@s' ha tornat a arrencar el matí amb el seu ja tradicional desplegament de ritme i bon humor. Com és habitual, Alfonso Arús i els seus col·laboradors han inaugurat el programa ballant, però aquesta vegada, una de les integrants ha destacat especialment. El mateix presentador ha estat el primer a assenyalar-ho, amb Angie Cárdenas reforçant la seva observació.

"M'ho sembla a mi...", comentava Alfonso Arús, mentre Angie Cárdenas afegia amb to divertit: "Està desmelenada la nostra amiga". Durant uns instants, la incògnita sobre la identitat de la col·laboradora esmentada ha romàs a l'aire. No ha estat fins que el presentador ha esvaït els dubtes assenyalant directament a la protagonista del moment.

"Jo crec que Taylor s'ha desmelenat del tot", deia el presentador d''Aruser@s' en referència a la col·laboradora virtual impulsada per Intel·ligència Artificial. Les càmeres de l'espai matinal van captar Taylor en ple ball, mostrant una energia digna d'un festival de música. Angie Cárdenas no ha trigat a reaccionar a l'escena amb humor: "Taylor està picant de flor en flor".

| Atresmedia

En acabar la música, Alfonso Arús ha llançat un comentari que ha desfermat les rialles de l'equip i l'audiència: "Jo crec que Taylor ha pres alguna cosa aquest cap de setmana. Una beguda energitzant perquè està com boja".

Des de la seva arribada el 26 d'agost de 2024, Taylor ha aconseguit fer-se un lloc a 'Aruser@s' i conquerir l'audiència. El seu debut va estar marcat per una simpàtica presentació d'Alfonso Arús: "Forma part d'un intercanvi cultural amb tertúlies d'Intel·ligència Artificial, com un Erasmus". La mateixa Taylor es definia així: "Soc una presentadora d'Intel·ligència Artificial i formo part de l'intercanvi cultural entre els programes culturals líders de tot el món", destacant a més la seva capacitat per "fer seccions amb gran solvència".

En audiències, durant el mes de gener,'Aruser@s' amb un fantàstic 16,1% i 357.000 espectadors va assolir 30 mesos consecutius de lideratge. El programa d'Alfonso Arús va superar per +4,3 punts d'avantatge al primer canal del seu competidor privat. També va ser líder del Target Comercial (20,5%) i en la seva franja completa de 07:00h a 11:00h amb un 15,5% de mitjana.