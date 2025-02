La decisió de Rengin que dona un gir de 180º a la seva història amb Timur a 'Renacer'

Antena 3 emet aquest dilluns 10 de febrer, a les 23h, un nou capítol de 'Renacer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renacer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Timur va amenaçar Rengin amb no tornar-la a veure si confessava que Parla era la seva filla. Nevra va perdre el coneixement baixant les escales de casa seva i es queda estesa a terra. Timur estava molt preocupat per la seva mare i va buscar consol en Bahar.

Selim necessitava la signatura de Rengin per rebre l'herència del seu pare. A canvi, Rengin li va demanar ajuda per xantatjar Timur i evitar que se'n sortís amb la seva una altra vegada. Timur creia que havia destrossat tots els somnis de la seva dona i fills, per la qual cosa va decidir canviar la seva actitud i donar-los suport en tot a partir d'ara.

| Atresmedia

'Renacer' és una gran història de superació que aborda temes com la maternitat, l'amor, la infidelitat i les dificultats per conciliar la vida laboral amb la familiar. La sèrie compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') i Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Completen el repartiment Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen l'elenc de 'Renacer'.

Què passarà en el capítol de 'Renacer' de dimarts?

D'aquesta manera, en el nou capítol de 'Renacer',Nevra descobreix que té càncer i està molt preocupada per la seva vida. Demana a Timur que faci les paus amb Bahar i no perdi la seva família. Rengin està intentant refer la seva vida perquè vol intentar oblidar Timur, però es troba molt perduda i no sap com actuar.

Bahar intenta superar la difícil situació que està travessant, però troba els seus peixos morts. Això li fa perdre el control completament i patir un atac. A més, Rengin aconsegueix les proves d'ADN que confirmen que Timur és el pare de Parla.

Aziz dona l'alta a una pacient que es posa molt greu després de sortir de l'hospital i l'han d'operar d'urgència. Malauradament, els metges no poden fer res per salvar-la. Aziz es queda destrossat i la família de la noia vol denunciar-lo, però Timur decideix carregar amb la culpa.