Preocupació a 'Sueños de Libertad' pel que s'ha fet públic de Dani Tatay

Els De la Reina estan preocupats per la repercussió de la publicació de la detenció d'Andrés, personatge de Dani Tatay. Aquest dimarts 11 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Marta va anar a visitar Andrés a la presó i Begoña li va donar una carta. Es van recolzar mútuament i Begoña tenia un pla per aconseguir que s'exculpés a Andrés. Marta i Andrés van sospitar que Jesús podia tenir alguna cosa a veure amb la seva detenció.

Luz va rebre la benvinguda de Joaquín a casa Merino, encara que ella seguia tensa perquè ell desconeixia el seu secret. Tasio comença a arribar al límit amb les exigències de Joaquín. Don Pedro va tornar a fer un altre pas més en la lluita per impedir que Andrés surti de presó.

| Atresmedia

En audiències, aquest mes de gener, 'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicta. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad',els De la Reina estan molt preocupats per la repercussió de la publicació a la premsa de la detenció d'Andrés. Joaquín i Luis comenten la seva preocupació per la imatge que pot donar a l'empresa la notícia de l'arrest. Tasio, que segueix buscant consol, s'assabenta de la notícia que s'ha fet pública la situació d'Andrés.

Don Pedro, segueix intentant expulsar Andrés de l'empresa, i vol convèncer la junta de vendre les seves accions. Luis pren una decisió respecte al seu treball com a encarregat de logística de la fàbrica. María, culpable, intenta evitar fer una visita més a Andrés.

Julia, alterada per la notícia de la detenció d'Andrés, busca consol en Digna i Damián. Marta, sobrepassada pels últims esdeveniments, demana a Fina temps a soles. Don Pedro, obstinat en aconseguir els seus propòsits, fa una visita secreta a la cel·la.