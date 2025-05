Ana María Aldón abandona 'Fiesta' i obliga Emma García a revelar els motius

El retorn de Ana María Aldón a la televisió, després de mesos allunyada del focus mediàtic, semblava marcar una nova etapa com a col·laboradora de 'Fiesta'. No obstant això, la seva tornada al programa presentat per Emma García no ha transcorregut com esperava. Ana María Aldón ha anunciat la seva retirada indefinida de 'Fiesta' enmig d'una complicada situació personal i familiar.

Des de la seva reincorporació a principis de març, Ana María Aldón no ha aconseguit recuperar l'estabilitat emocional que buscava. Les tensions amb el seu entorn mediàtic i diversos episodis familiars dolorosos han acabat per passar-li factura. En les últimes setmanes, la seva participació a 'Fiesta' s'ha vist marcada per una creixent incomoditat que no ha pogut dissimular.

Un dels episodis que més han afectat el seu ànim ha estat l'arribada de Gloria Camila, filla del seu exmarit, com a nova col·laboradora. Encara que no han arribat a coincidir físicament al plató de 'Fiesta', les paraules de Gloria Camila van generar un fort malestar en Ana María Aldón. Tampoc han contribuït a la seva tranquil·litat les controvertides declaracions de la seva filla, Gema Aldón, a 'De Viernes', on arremetia durament contra els Ortega Cano.

| Fiesta, Telecinco

A aquest entorn mediàtic tens s'hi suma un cop personal de gran impacte: la recent pèrdua de la seva neboda Celia, filla d'una de les seves germanes. Aquesta tragèdia, unida al delicat estat de salut de la seva mare, ha portat Ana María Aldón a prendre la decisió d'allunyar-se completament de la televisió.

Emma García, visiblement afectada en comunicar la notícia en directe, va explicar la duresa del moment que travessa la seva companya: "Ana María no pot més. Hem parlat amb ella i està al límit, està destrossada, perquè els últims mesos han estat molt durs. S'ha enfrontat a la pèrdua de dues persones de la seva família molt estimades".

A més, Emma García va destacar la pressió emocional que Ana María Aldón ha hagut de suportar: "Ha hagut de reviure moments dolorosos del seu passat amb l'entrevista de Gloria Camila, i amb les opinions d'alguns companys". A la qual cosa va afegir Paloma Barrientos, també col·laboradora de 'Fiesta': "Està en un moment personal delicat i vol cuidar de la seva mare".