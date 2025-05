Les audiències d'ahir donen la pitjor notícia a Emma García sobre el futur de 'Fiesta'

'Fiesta' continua sense funcionar en audiències a la tarda de setmana de Telecinco. El cap de setmana, amb el programa d'Emma García i 'Socialité', és un dels principals problemes de Telecinco. Ambdós formats estan molt per sota de la mitjana de Telecinco i, aquest diumenge 11 de maig, les audiències així ho han demostrat.

Cal destacar que la crisi d'audiències de 'Fiesta' i 'Socialité' és allargada. No obstant això, es tracta de les úniques franges que la nova directiva de Mediaset no ha modificat. I és que mentre el matí va canviar amb l'arribada de 'El Programa de Ana Rosa' i a la tarda hi va haver el canvi d'horaris de 'Tardear' i 'El Diario de Jorge', el cap de setmana continua intacte.

D'aquesta manera, 'Fiesta' ha caigut aquest diumenge 11 de maig fins a un pobre 7,7% de quota i 751.000 seguidors a la tarda de Telecinco. L'espai produït per Unicorn Content està 2 punts de share per sota de la mitjana de Telecinco en el dia, que ha liderat a la baixa amb un 9,7%. No obstant això, 4.231.000 d'espectadors únics passen pel programa d'Emma García al llarg de l'emissió.

Cal destacar que 'Fiesta' s'ha enfrontat a la gran competència del clàssic a Movistar Plus+, que va arrasar amb un 16,1% i 1.629.000 espectadors. De fet, una vegada que acaba el partit, 'Fiesta' aconsegueix pics per sobre del 10% de share.

En la competència, Antena 3 també ha baixat amb els seus tres multicines (8,8%, 8,1% i 6,4%). El mateix passa amb 'Sessió de Tarda' (9%, 7,8% i 6,6%) a La 1, mentre que 'Aquí la Tierra' es conforma amb un escuet 8,9% i 908.000 fidels. Finalment, 'La Roca' marca a laSexta un escuet 4,4% i 436.000 espectadors: comença en un 2% i acaba en un 7,2%.

Quant a la resta de dades del dia de Telecinco, 'Socialité' es conforma amb un escuet 8,5% i 601.000 al migdia de Telecinco. Per la seva banda, 'Supervivientes: Conexión Honduras' lidera en audiències amb mínim de temporada baixant 1,7 punts fins a un estupend 15,2% i 1.321.000 espectadors. El reality presentat per Sandra Barneda, que és el més vist en prime time, supera el 27% de share en els seus minuts finals.