Melody cancel·la els seus plans després d'Eurovisió: 'Socialité' revela el veritable motiu

El retorn d'Espanya d'Eurovisió no ha estat precisament una celebració. Melody ha optat per tallar qualsevol contacte amb la premsa i amb els seus seguidors després de la seva actuació al certamen, on va acabar en el lloc 24 de 26. El silenci de la cantant ha donat peu a múltiples teories, i ha estat 'Socialité' qui ha aportat llum sobre el que hauria passat darrere de les càmeres.

Segons va revelar 'Socialité', Melody no només ha evitat comparèixer davant els mitjans, sinó que ha cancel·lat tots els compromisos que tenia previstos per al seu retorn. De fet, el pla inicial contemplava un vol des de Basilea a Madrid, on l'esperava una rebuda per part dels eurofans a l'aeroport. Tanmateix, aquesta trobada mai no es va arribar a produir.

"Acabeu d'escoltar les primeres paraules tenses de Melody després de la seva derrota a Eurovisió. Com sabeu va acabar en el lloc 24 de 26, un mal resultat que ha fet que tot salti pels aires. Melody està tan enfadada que ha cancel·lat el seu vol a Madrid i tots els plans que tenia per avui. No vol parlar amb ningú", relatava María Verdoy després de mostrar un vídeo compartit per la pròpia artista.

| RTVE

"Atenció perquè Melody ha canviat tots els seus plans en l'últim moment. Us explicarem el que no us explicaran en cap altre lloc, sabem com està Melody. Tots els ulls estan posats en ella, volem saber com es troba després d'aquest trist i injust cop a Eurovisió", assenyalava Aran Santos des de la redacció de 'Socialité'.

"Ha canviat els plans que tenien per a ella. En principi volava des de Basilea a Madrid i agafava un vol a les 14:45 de la tarda per aterrar a Madrid on l'esperen els fans com sempre han fet tots els representants a Eurovisió. Doncs en l'últim moment l'artista, podria ser per un suposat enuig que té, ha cancel·lat aquest pla i ha decidit que ella no viatja amb la delegació espanyola de Eurovisió i que ella viatja directament a Sevilla, a casa seva", afegien.

| Europa Press

Aquesta decisió inesperada ha generat encara més dubtes sobre l'estat anímic de la cantant: "Es vol anar a casa directament a estar amb la seva família" "Alguna cosa ha hagut de passar greu perquè Melody hagi canviat els seus plans i no passi per Madrid", afegien a 'Socialité'

A més, 'Socialité' ha tingut coneixement d'un suposat vídeo gravat després de l'actuació: "Ens diuen que està esgotada i molt cansada. Però us expliquem el que no us explicaran en cap altre lloc perquè sembla que hi ha un suposat vídeo que està circulant que estem intentant obtenir per mostrar-vos-el en el qual suposadament Melody apareixeria molt enfadada just acabar la seva actuació. Segons diu l'autor d'aquest vídeo, que encara no hem contrastat, Melody està molt molt enfadada".

"Tot sembla indicar que està molt disgustada després del seu pas per Eurovisió", va concloure. Posteriorment, l'equip de 'Socialité' es va posar en contacte amb l'entorn de l'artista: "Ens diu que ella ha estat professional sempre i que no ha fet cap tipus de greuge a ningú de la delegació ni del seu equip. És a dir no desmenteixen que Melody estigui enfadada però deixen molt clar que no ha tingut cap problema ni disgust amb ningú de la delegació".