L'acusació de Cristina Abad que provoca un gir inesperat a 'Valle Salvaje'

Úrsula, personatge de Cristina Abad, es victimitza després de l'atac d'Adriana. Aquest dilluns 19 de maig, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', va arribar a la Casa Gran don Hernando, el pare de Leonardo. Estava disposat a compensar econòmicament a José Luis perquè permetés a Leonardo seguir com a capatàs, amb la intenció d'entendre per què la vall tenia tan obsessionat al seu fill. No obstant això, el duc sabia que mantenir a Leonardo en una posició de tanta responsabilitat podia comprometre el bon funcionament de les terres.

D'aquesta manera, José Luis havia de prendre una decisió definitiva sobre el seu futur amb Victoria o sobre el destí de Mercedes. No obstant això, es va veure obligat a posposar aquest conflicte per atendre els assumptes relacionats amb Leonardo. Inesperadament, a la Casa Petita va aparèixer un matrimoni preguntant per Victoria.

En audiències, durant el passat mes d'abril, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 9% quota i més de 700.000 espectadors. A més, va obtenir la seva millor mitjana mensual fins a la data i el seu rècord històric el dia 23 d'abril (9,9%).

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', després del sopar amb Don Hernando, el marquès sorprèn el duc amb una decisió que afecta directament la Casa Petita. A més, des del primer moment, deixa clar que Victoria no li inspira simpatia. La seva impressió es confirma quan coneix a Mercedes, que ha estat apartada dels actes importants de la família.

D'altra banda, Isabel comença a desconfiar del rendiment dels nous cuiners i els marca unes directrius clares. Finalment, Alejo s'encara amb Atanasio en descobrir que Raimunda és la seva mare i que ell ho sabia.