Ana Luque no es queda callada a 'Festa' i respon amb fermesa a Olga Moreno

La tensió entre Ana Luque i Olga Moreno s'ha convertit en un dels plats forts de 'Fiesta'. Tot va començar quan la que va ser guanyadora de 'Supervivientes' va reaparèixer per revelar els veritables motius de la ruptura de la seva amistat.Les paraules d'Olga Moreno no van trigar a tenir ressò, i aquest dissabte ha estat Ana Luque qui ha volgut prendre la paraula i explicar la seva versió dels fets.

Segons va relatar Olga Moreno, va ser una trucada inesperada la que va marcar el principi del final de la seva relació amb Ana Luque. "Em va trucar Leticia Requejo i em va dir que l'Ana havia donat una entrevista parlant malament de mi. Imagina't el lot a plorar que em vaig fer. No la vaig trucar perquè volia veure l'entrevista i, quan la vaig veure, no m'ho creia. Va dir que no l'havia defensat durant el seu pas per 'Supervivientes'", va revelar.

"Va dir que el meu amb Agustín Etienne era un muntatge... Com em sentiré? No hi ha ni un sol vídeo meu parlant malament d'ella, ni davant ni darrere de les càmeres. Avui és la primera vegada que parlo", va afegir.

| Mediaset

Aquest dissabte, Ana Luque ha aprofitat la seva presència a 'Fiesta' per trencar el seu propi silenci. "Tot el que sé de la tele m'ho ha ensenyat Olga Moreno", va començar la seva intervenció.

Tanmateix, també va defensar el seu dret a compartir la seva experiència: "El que vaig dir és que ella mai no em va defensar durant el concurs, ni vaig parlar de la seva família ni res per l'estil. Jo porto en aquest programa un any i escaig, el més normal és quan en el meu programa em pregunten per l'Olga i jo vaig respondre des del viscut, des de la meva experiència".

Ana Luque va anar més enllà i va revelar el desgast personal que va viure mentre donava suport a Olga Moreno: "Moltes vegades jo volia deixar de defensar-la quan estava a 'Supervivientes' perquè em deien pallassa i titella del presentador. Ho feien persones del seu entorn i ella ho sap... Em sento molt dolguda amb ella, si ella té una filla de vuit anys jo també tinc dues filles que pateixen".

"La noto molt reinona, ve molt pujada. És de bona persona demanar perdó i si jo ho hagués de fer ho faria, però ella no. Ella sap que no em demanaria perdó a mi", afegia Ana Luque a 'Fiesta'.

Sobre el polèmic comentari que tant va afectar Olga Moreno, Ana Luque no es retracta, encara que admet que va poder expressar-se de manera desafortunada. "Potser no em vaig expressar bé, però ho segueixo pensant. Segueixo pensant que això que hi ha allà no és amor", concloïa.