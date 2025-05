Olga Moreno reapareix com a col·laboradora de 'Fiesta' amb un missatge directe a Ana Luque

La tarda d'aquest dissabte a 'Fiesta' va deixar els espectadors amb la boca oberta. Sense avís previ, el programa d'Emma García va anunciar la incorporació de dues cares que, fins fa poc, semblaven allunyades de l'univers Mediaset: Gloria Camila i Olga Moreno. Emma García no va dubtar a presentar les seves noves fitxatges amb una frase carregada d'intenció: "Dues supervivents de la vida".

L'aparició d'Olga Moreno va estar marcada per un missatge directe a Ana Luque, antiga amiga: "Jo amigues així prefereixo no tenir-ne". Amb aquesta frase, va tancar qualsevol possibilitat de reconciliació, encara que Emma García, visiblement incòmoda en trobar-se enmig del conflicte, va intentar mediar per rebaixar la tensió. No obstant això, Olga Moreno es va mostrar ferma i sense intenció de fer marxa enrere.

"Jo estava en un debat de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes', estic amb ella encantada, anem a l'hotel, esmorzem juntes, hi ha premsa perquè en aquell moment tenia molta premsa. Ens acomiadem i l'endemà em truca Leticia Requejo i em diu que l'Ana ha fet una entrevista parlant malament de mi. Jo em vaig fer un fart de plorar", va revelar Olga Moreno.

| Mediaset

"Amb una persona que diu que he fet un muntatge amb Agustín no vull saber-ne res. I després els companys dient que és veritat que l'Ana mai ha parlat malament de mi. El que no hi ha és un vídeo meu parlant malament d'ella ni davant ni darrere perquè és la primera vegada que parlo d'ella", sentenciava Olga Moreno a 'Fiesta'.

De fet, el relat d'Olga Moreno va anar més enllà, entrant en terrenys que fins ara no s'havien airejat a televisió. La nova col·laboradora de 'Fiesta' va revelar el motiu pel qual es va negar a entregar el xec al guanyador de 'Supervivientes' el 2022, com marca la tradició del format: "I que digui que jo no la vaig defensar quan està tot guardat... Jo recordo que, per problemes que hi va haver aquell any, jo havia d'entregar el xec i vaig dir: 'Si l'Ana guanya, entrego fins i tot el xec'".