Escàndol a 'Batalla de Restaurants' amb l'aparició en directe d'una panerola

'Batalla de Restaurants' sempre dona de què parlar, però el que va passar al restaurant Dallas va deixar tothom amb la boca oberta. Durant l'avaluació del local regentat per Rafael Herreros, un inesperat incident a la cuina va generar desconcert entre els participants. Una cosa mai vista fins ara a 'Batalla de Restaurants' d'Alberto Chicote va posar en dubte la higiene de l'establiment.

Mentre recorrien l'àrea de preparació, una de les concursants va notar un detall inquietant a l'encimera on es preparaven els gaspatxos manxecs. Per sorpresa de tothom, una petita panerola va aparèixer entre les tortes, causant enrenou entre els presents. "Amb la quantitat de productes sense tapar en aquesta cuina, no m'estranyaria que n'hi hagués més", va comentar un altre dels participants, visiblement incòmode.

Encara que només Mari Carmen va ser testimoni directe de l'incident, la reacció del grup no es va fer esperar. Un altre dels concursants va decidir apartar les tortes sospitoses per inspeccionar-les a la recerca de més insectes. A més, just després, no va quedar clar si finalment aquests aliments es van servir a la taula on era Alberto Chicote.

| Atresmedia

La manera de presentació del plat també va generar debat a 'Batalla de Restaurants': una sola torta amb gaspatxos manxecs per compartir entre tots els comensals. "Si no és amb algú de confiança, prefereixo no compartir", va expressar un dels participants amb evident incomoditat.

Malgrat el desafortunat episodi de la panerola, el sabor del plat va sorprendre gratament. Contra tot pronòstic, els gaspatxos manxecs del restaurant Dallas van ser considerats dels millors de la jornada. Fins i tot aquells que havien dubtat de l'estat de la cuina van acabar gaudint-los fins a l'última cullerada a 'Batalla de Restaurants'.

En audiències, 'Batalla de restaurants' amb Alberto Chicote va superar el seu immediat competidor amb nou dècimes d'avantatge. Aquesta penúltima emissió de la temporada va ser vista per prop de mig milió de seguidors de mitjana, un 5,5% de quota i fins a 1,5 milions d'espectadors únics. Va destacar el seu seguiment a Castella-la Manxa (11,5%) i Euskadi (11,1%), aconseguint els seus millors públics entre els joves (7,5%).